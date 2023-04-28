爆乳田慎節變身小龍女！「胸前挖大洞」應援　球迷嗨：本日MVP

記者朱祖儀／綜合報導

嘉義市正妹議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（Molly 翎熹，以下簡稱田慎節）當選後，一舉一動都備受關注。昨（27）日味全龍與富邦悍將於嘉義市棒球場交手，她也特別變身「小龍女」到場邊應援，站在專業小龍女身邊絲毫不遜色，豐滿上圍還跟著動作搖晃，讓人看了大噴鼻血。

▲田慎節跟著小龍女應援。（圖／翻攝自小商人臉書）

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網紅「小商人」在臉書發文笑說，看到田慎節到嘉義市棒球場和小龍女們一起跳應援舞，「有比較有傷害，小龍女超讚。」超搞笑貼文也釣出田慎節本人留言，她總共留了10個問號表達自己的疑問，讓許多網友看了忍不住笑出來。

從影片中看到，田慎節站在場邊穿著貼身淺灰色洋裝，胸前開出大洞，跟著應援動作一起跳，雖然有時候因為不熟練，沒有跟上節奏，但依舊沒輸給專業的小龍女，凹凸有致的身材十分養眼。且不知是否因為議員加持，味全龍6局下就一口氣攻下9分，終場9比2賞富邦悍將3連敗，暫居龍頭寶座。

許多網友看到後都紛紛留言，「Molly一跳，味全龍拿9分，感謝議員」、「我想大聲的喊出：我支持中華啦啦隊」、「議員跳起來，主隊一局得9分」、「感謝議員火力支援」、「感謝議員，單局9打點，本日MVP」、「顏議員一個人9分打點，你好意思說人家」、「議員跳完我龍炸裂，歡迎議員常來」。

▲日前田慎節也到嘉義市棒球場開球。（圖／截自ELEVEN SPORTS TAIWAN）

田慎節3月也曾到嘉義市球場為富邦悍將、中信兄弟開球，由主場球隊悍將派出隊長范國宸擔任接球捕手。當時她相當尊重球場，沒有穿高跟鞋入場，只是她胸前開出深V，完美展現好身材，讓許多球員眼睛不知道該往哪裡擺。