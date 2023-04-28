中國派往烏克蘭的特使是他！　70歲資深外交官...曾任10年駐俄大使

▲大陸歐亞事務特別代表李輝（圖左）與俄羅斯外長拉夫羅夫（圖右）。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話後，烏克蘭隨即任命新的駐華大使，大陸也將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。據了解，這名將出訪烏克蘭的特使是70歲的資深外交官李輝，他曾在2009年8月至2019年擔任駐俄大使，對俄羅斯和前蘇聯都有相當程度的了解。

▲大陸歐亞事務特別代表李輝。（圖／CFP）

《上觀新聞》報導，李輝的外交生涯，不少時間與蘇聯相關的事務有關，有人稱其為資深的「中蘇關係專家」，同時，李輝又任過十年的駐俄羅斯大使，熟悉與俄羅斯打交道，算得上是著名的「俄國通」。

公開資訊顯示，李輝於1953年2月出生，黑龍江人，現年70歲，大學學歷。他在1975年至1981年為外交部蘇歐司科員，歷任駐蘇聯大使館隨員、三秘、二秘；外交部蘇歐司二秘、副處長、一秘；駐蘇聯大使館一秘；駐俄羅斯聯邦大使館一秘；駐哈薩克斯坦大使館一秘、參贊；外交部歐亞司參贊、副司長；駐哈薩克斯坦特命全權大使。

▲俄羅斯總統普丁授予李輝「友誼勳章」。（圖／翻攝新京報）

李輝在1999年至2003年任外交部歐亞司司長，2003年至2008年任外交部部長助理，2008年至2009年任外交部副部長，其後，李輝便前往俄羅斯，開啟10年的駐俄羅斯大使任期。

李輝的外交官資歷十分完整，他經歷中蘇關係復蘇、蘇聯解體、中俄關係發展及上合組織創立發展的全過程。李輝在2019年7月結束駐俄任期前，在俄《塔斯社》發表署名文章《青山不老 友誼長存》，回顧自己10年駐俄生涯。俄羅斯總統普丁也在2019年5月23日於克林姆林宮親自授予他「友誼勳章」。