立陶宛總統：對中國調解俄烏不樂觀　支持台灣自決權

▲ 立陶宛總統瑙塞達。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林27日專電

立陶宛總統瑙塞達對中國介入調解俄烏衝突不表期待，原因是中國支持俄羅斯繞過制裁，讓人難以信賴。關於台灣議題，他表示支持民族自決權。

中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，表示願當俄烏衝突的調停人，目前在德國訪問的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示「不樂觀」，原因是至今中國在這場戰爭的角色不具建設性，用繞過歐盟制裁等方式支持俄羅斯，非值得信賴的調停者。

他說，烏克蘭人急欲和平結束這場血腥的戰爭，但中國必須了解，烏克蘭不可能對領土保持完整讓步。

日前中國駐法大使盧沙野質疑包括立陶宛在內的前蘇聯國家主權，在歐洲引發外交風暴，瑙塞達說，雖然中國已有正式澄清，但這樣的言論還是「讓人非常不安」。

他說，歐盟應向北京傳達明確訊號，如果不對俄羅斯發動的這場戰爭清楚表達立場，歐盟與中國的關係將受到傷害。

2021年11月，駐立陶宛台灣代表處成立，導致北京和立陶宛關係緊張，甚至對立陶宛實施貿易封鎖。

瑙塞達表示，雖然立陶宛多次表示一個中國政策不變，北京的反應仍過度，導致去年立陶宛對中國的出口相較於前一年大跌80%，幸好立陶宛將出口和服務分散到亞洲其它市場，彌補在中國的損失。

針對中國對台灣的威脅，瑙塞達說，「世界上每一個國家必須尊重民族自決權」，台灣的衝突必須在談判桌上解決，不可使用武力。（編輯：張芷瑄）