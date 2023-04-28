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壽司郎、春芳號買1送1！　外送平台「2大快閃優惠」限時12天搶

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats祭出2大限時快閃優惠。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送加碼小確幸來了！外送平台「Uber Eats」驚喜祭出「2大限時快閃優惠」，即日起限時12天推「千家美食買1送1」、「逾600項選品下殺5折」等好康，加碼輸入隱藏優惠碼最高可現折200元，趕緊揪同事、朋友一起下單去。

Uber Eats最新限時優惠來了，即日起至5月9日有「指定店家指定活動餐點買1送1」，像是壽司郎的10貫套餐、晨間廚房的巧克力厚片吐司套餐及古早奶茶／紅茶、土木公社的招牌炭烤肉蛋土司及公社奶茶、春芳號部分分店的百香愛妃及葡萄蘆薈蜜等，全台共有上千家美食優惠任選，且Uber One會員輸入優惠碼「台好運」還可再享消費滿350元打77折好康，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲加碼超過600項選品下殺5折起。

期間還找來「16大生鮮雜貨商家」祭出超過600項選品下殺5折起，合作商家夥伴包含屈臣氏、大潤發、DON DON DONKI、聖德科斯、寵物公園、傳統市場、楓康超市、Green&Safe、全聯、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、city'super、小北百貨、萊爾富及 Uber Eats 優市等，且輸入優惠碼「鮮選星運色」還能再打9折，單筆最高現折200元，提醒須消費滿799元（不含外送費）以上才可使用，數量有限、兌完為止。

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