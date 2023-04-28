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糗！百萬網紅小吳挑戰一日百萬名車頂尖業務　被秘密武器擊潰「人設崩塌」

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

▲見習網美小吳（左）拉著小夥伴聖元（中）一起體驗一日汽車業務生活，過程中笑料百出。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

萬眾期待的一日體驗又來啦，此次是百萬YouTuber「見習網美小吳」與可愛小夥伴聖元，特地到百萬名車展示中心，決定體驗一把頂尖業務日常，結果被一位業績超神的學姐劉亭妤一路領著進入業務的神祕世界，這2位菜逼八能否挑戰成功呢？

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

如女神降臨出現在小吳眼前的，就是劉亭妤自帶一身「商務艙等級」的服務特質，空姐出身的劉亭妤，利用優雅的柔軟身段來收服顧客，連見習生小吳只一看就被迷倒！不過，身為金牌業務，可不是外表漂亮就好，劉亭妤不藏私的把祕密撇步傳授給菜鳥二人組。

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

劉亭妤說：「身為一位專業的銷售顧問，前置作業非常重要！」只見劉亭妤容的拿出她的秘密武器Samsung Galaxy Tab S8+，現場直接神來一筆，展現事半功倍的絕技，打開多重視窗可以瀏覽當日邀約的所有顧客資訊，還能自由調整視窗大小，購買一台車，標配、選配大大小小種類百百種，只要一台Galaxy Tab S8+就能一目瞭然客戶進度，仔細記錄貼心服務，隨時掌握銷售先機。

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

劉亭妤更透露，細心紀錄下顧客喜好也是致勝關鍵，Galaxy Tab S8+搭配S Pen，直接快速筆記所有細節，連客戶中意的車牌號碼都能一字不漏的瞬間記下，換色配圖一秒完成，一番行雲流水的操作，讓小吳和聖元傻笑直呼「要會得這麼多喔～」

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

接下來進入實戰演練，豈料在劉亭妤輕聲細語甜美的解說中，眼看小吳一本正經的在做筆記，畫風一轉他居然是發現了Galaxy Tab S8+的繪畫功能，把平板當作無限畫布，以幼稚園等級的繪畫功力，努力描繪劉亭妤接待客戶的樣子。

不過最終小吳逃不了業績誘惑，打出美男計「要找我試車嗎？開一顆買一台，襯衫開到底就是你的人～」直接撩落企人設崩塌，逗得劉亭妤臉紅燦笑，爆笑與銷售顧問秘辛都在影片中全都露。

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

不過，秉持著「工欲善其事，必先利其器」，一趟體驗下來，以Galaxy Tab S8+ 超高顏值來說，搭配劉亭妤簡直是如虎添翼般神的存在，平板功能齊全又順手，讓她在繁瑣的銷售顧問工作中，完美呈現專業細節與細心。Galaxy Tab S8+相當符合協助成功三要素「Tab簡單、Tab有才、Tab聰明」，也等你親身體驗激發無限Tab多可能。

（想知道更多銷售顧問秘辛！？影片記得看到最後喔～）
#Samsung #GalaxyTabS8Plus #Tab多可能

▲▼見習網美小吳,Samsung,Galaxy Tab S8+,平板,S Pen。（圖／翻攝自影片）

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