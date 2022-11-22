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三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

▲三星新平板現身跑分網站。（圖／取自三星）

▲三星新平板現身跑分網站。（圖／取自三星）

記者陳俐穎／綜合報導

去年5 月份，三星發布Galaxy Tab S7 FE 平板。此後，一直有消息稱三星將發布型號為SM-X500 和SM-X506B 的三星 Galaxy Tab S8 FE 平板電腦。現在也有爆料指出，新款平板已經出現在跑分平台上。

今年9 月，三星 SM-X506B 平板電腦的 Geekbench 跑分出爐，代號「Birdie」。根據爆料者 Roland Quandt 的消息，這個跑分確實是三星 Galaxy Tab S8 FE 平板電腦。爆料客Roland Quandt 還稱，該平板將搭載 LCD 螢幕，配備手寫筆。

Geekbench 數據顯示，三星Galaxy Tab S8 FE 平板將預裝Android 13 系統，這也是三星首台安裝Android 13 系統的平板。同時，三星Galaxy Tab S8 FE 平板搭載聯發科MT8791V 移動平台，即迅鯤 900T 晶片。迅鯤 900T 晶片為 8 核處理器，擁有兩個運行頻率2.6GHz 的核心和6 個運行頻率 2.0GHz 的核心。

本次洩露的三星Galaxy Tab S8 FE 平板搭載了4GB 運行記憶體，但不排除還有其他版本可選。跑分方面，三星 Galaxy Tab S8 FE 平板單核得分 773 分，多核得分 2318 分。

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