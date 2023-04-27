屏基引進微創雷射痔瘡消融手術　助患者速回工作崗位

▲久坐久站的工作族群，是痔瘡的好發族群 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

醫療科技日益革新，令許多人畏懼的痔瘡手術，現在有新方法－「微創雷射痔瘡消融手術」，不但手術時間短、住院日短、疼痛度及傷口都比傳統切除手術小許多，患者可以很快回到職場，不耽誤工作。屏東基督教醫院大腸直腸外科近期進行多起雷射痔瘡消融手術，患者術後滿意度高，生活品質也改善了。目前雷射痔瘡消融手術為自費項目，健保未給付。

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屏基表示，民間常說十人九痔，顯見痔瘡是許多人的困擾，但因為位置尷尬而使人諱疾忌醫，一般來說，長時間久坐、久站、負重的工作人員、水分及纖維攝取不足以及作息不正常、喜好辛辣口味的人都是痔瘡的好發族群！像是公車、計程車司機、專櫃小姐、搬運工，另外婦女也會因懷孕子宮變大腹部壓力增加、腸胃蠕動變慢出現便秘，進而增加痔瘡的發生率。

屏基大腸直腸科主治醫師劉家成指出，當民眾發現自己肛門出血或肛門邊有硬塊及疼痛時，多半直覺認定是痔瘡而自行購買藥膏或置之不理，有些還會尋求民間偏方處理，往往要到排便出血頻率增加造成貧血、如坐針氈的地步才肯到門診就醫。

屏基大腸直腸外科主治醫師劉家成表示，傳統痔瘡切除手術必須住院3至7天，且有7至14天的疼痛期，出院後還必須每天溫水坐浴3至4次，完全復原至少需要1個月，打亂患者生活步調，讓忙碌的現代人望之卻步，只好一再忍耐。

而雷射痔瘡消融手術利用雷射熱能汽化消融供應痔瘡組織血流的血管，致使痔瘡組織逐漸萎縮。術後疼痛減輕，傷口更僅有針孔大小，癒合快，解便順利，患者2至3天即可出院恢復上班，適合除出血外，排便時痔瘡會脫垂出肛門的第二度至第三度內痔的患者，整個手術大約只要30至40分鐘即可完成，且只需局部麻醉或半身麻醉即可。目前選擇雷射痔瘡消融手術的民眾以30至50歲居多，他們在乎疼痛感以及是否能快速復原回到工作崗位。

他提出肛門保健須知：1.少吃刺激性食物，多吃蔬菜水果；2.多做肛門放鬆及收縮運動，避免久坐、久站、久蹲；3.如廁後，不要做無謂的逗留；4.便後宜用溫水清洗肛門，避免用力擦拭肛門；5.已經有痔瘡的患者可以利用溫水坐浴，在大臉盆或浴缸裡盛裝溫水後，坐入盆內約10分鐘，促進肛門周圍血液循環。另外也提醒民眾，造成排便出血的原因很多，可能是痔瘡、消化道出血甚至是大腸癌，如果持續出血就應該盡速就醫，別忽視身體症狀帶來的警訊。