台積電技術員賺多少　判決曝「實際收入是月薪1.6倍」

▲台積電技術員薪水被判決書詳細揭露。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭玗潔／苗栗報導

「護國神山」台積電開出高薪的情況時有所聞，不少人都希望能夠進去工作。日前一則苗栗判決揭露台積電技術員完整薪資，該女子在台積電擔任技術員，前3個月平均薪資為35,000元，但再加上年終獎金、每季業績獎金及員工分紅，女子整年薪資平均暴增為56,781元，實際收入是月薪的1.6倍，拿的錢也是基本工資的2倍。

判決指出，該名女子為台積電技術員，因負債向法院聲請債務清理更生，法院裁定女子平均薪資為35,000元，以每個月清償10,080元來履行6年、72期的債務，不過債權人之一的裕融企業認為，女子在台積電工作，收入不可能僅有35,000元，要求廢棄原裁定。

經法院函請台積電提供女子薪資明細和獎金計算方式，發現真的低估台積電薪資了。台積電函覆，該女子為技術員，於去年3月28日到職，3月至7月薪資各為2,715元、24,862元、38,371元、41,362元、36,750元，4月至7月平均月薪約35,500元，另有2個月的年終獎金，還有每季分發的業績獎金，及依據全年各季度員工業績獎金總額發放的員工分紅。

總結而言，技術員每月的薪資若加上年終獎金、每季業績獎金及員工分紅，該女子從去年8月至今年3月的薪資，分別為37,551元、37,311元（另含現金獎金）、70,517元（另含輪班服務獎金、運動會獎金）、50,018元、49,685元、93,416元(另含年終獎金)、64,061元（另含輪班服務獎金、春節紅包）、53,227元（另含輪班服務獎金），再加上領取的業績獎金1,110元、40,870元、42,260元，計算女子一整年平均收入應為56,781元。

最後法官認為女子除了月薪，尚有年終獎金、員工業績獎金等收入，原裁定並未盡最大誠意清償債務，廢棄原裁定，發回司法事務官另做處理。