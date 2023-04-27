破金氏世界紀錄！美高中生獲125所大學錄取　目標突破「3億獎學金」

▲紐奧良國際高中（International High School of New Orleans）12年級生巴恩斯（Dennis Barnes）。 （圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

美國路易斯安那州紐奧良國際高中（International High School ofNew Orleans）12年級學生巴恩斯（DennisBarnes），迄今為止已收到125所學院和大學提供總額超過900萬美元（約合新台幣2.76億元）的獎學金，創下全國和金氏世界紀錄。

據BBC的報導，巴恩斯向CBS電視台WWL-TV表示，自己的目​​標是在本月底前達到1000萬美元（約合新台幣3億元），這將使他徹底打破3年前由同是路易斯安那州拉法葉（Lafayette）的高中生科米爾（Normandie Cormier），在2019年創下的870萬美元獎學金紀錄。

目前巴恩斯已向全美200所大專院校提出入學申請，還有一些學校尚未公布結果，「我在8月份遞交大學入學申請，著眼於提高大學錄取數量的門檻。我的信箱裡塞滿了錄取通知書和數百份獎學金。」

他還解釋，申請這麼多學校並沒有「像大多數人想的那樣，那麼令人不知所措」， 「我從學年初開始就一直在申請，隨著時間的推移，就累積了如此多的學校。」

報導指出，巴恩斯在紐奧良國際高中的成績平均積點（GPA）保持在近乎完美的4.98，並在全國性學生社團國家榮譽協會（National Honor Society）擔任領導職務。此外，他還精通西班牙語，並收到代表西班牙教育、文化與體育部的賽萬提斯學院頒發的官方資格證書，更在近期獲得西班牙駐紐奧良名譽領事佩吉（Maria Page）頒發的Jose Luis Baños西班牙語卓越獎。

巴恩斯還表示，他計畫攻讀電腦科學和刑事司法雙學位，且過去的2年裡，他已獲紐奧良南方大學（Southern University of New Orleans）雙錄取，在攻讀高中文憑的同時獲得大學學分。他將在下個月24日從紐奧良國際高中畢業，因此巴恩斯擬在5月2日公布他選擇就讀的大學名稱，「通往成功的道路就是要提前規劃，並與大學合作夥伴建立聯繫。若能清楚看到你的願景，就能實現目標。」

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