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跌倒骨折申請國賠1000萬！老公竟要她「多摔幾次」：就可環遊世界

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／靠北婚姻 － 社團討論區）

▲原PO穿跟鞋走路跌倒 。（圖／翻攝自FB／靠北婚姻 － 社團討論區）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，穿著高跟鞋走在人行道上，因為踩到坑洞跌倒，右腳腳踝3處骨折，申請國賠1000萬元，豈料老公竟覬覦國賠金額，要拿這筆錢還車貸、去日本玩5天，甚至還叫她「多摔幾次」，就可以用國賠的錢環遊世界，老公這番話讓她超心寒，打算等康復後離婚，結束6年的婚姻生活。

女網友在臉書「靠北婚姻 － 社團討論區」發文，去年12月底穿高跟鞋在人行道行走，因地面有7公分的坑洞不慎跌倒，導致右腳腳踝3處骨折，今年2月申請國賠，承辦人員表示5月會有結果，並要她填寫1000萬賠償金，不過國賠審核結果都還沒下來，老公卻一直打這筆錢的歪腦筋。

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前幾天老公說「我的戶頭借妳，國賠下來後匯我戶頭，怕妳亂花」，還打算拿40萬元還車貸，甚至要原PO出錢，讓他去日本玩5天。近日老公又提，想買價值破千元的洗面乳，「沒叫妳買5罐就不錯了，妳凹我6年的生活費了」，最讓原PO心碎的是，老公竟然要她多摔幾次，「就可以環遊世界」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／靠北婚姻 － 社團討論區）

▲老公覬覦賠償金，還要她多摔幾次。（圖／翻攝自FB／靠北婚姻 － 社團討論區）

原PO透露，老公月入10萬元，只給她6千元家用，養一家三口，「我在家要做家事還要顧小孩，他全部都丟給我弄，如果我不處理，家裡就跟豬窩沒兩樣」，決定康復後出去找工作，並且提離婚，「我看清了一個自私自利的家庭，公婆和他都一個樣，老娘會賺錢、會開車、他會的我都會，我要這個男人幹嘛？祝我離婚愉快」。

貼文曝光，網友支持原PO，「沒用的男人！要靠老婆摔傷，才能買車、出國。叫他意外險保高一點，萬一有個三長兩短好造福你們母子」、「夭壽，竟然叫你多摔幾次，這真的可以離婚了啦！一點人性都沒有」、「他只是想娶一個免費傭人+免費保姆+免費看護」、「國賠不用想得太美好，還有要離婚現在就要離，不然錢還要分他」。

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