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敏感肌網友力薦「神級乳霜」終於補貨！美式賣場同步上架「熱銷潔膚露」高CP值掀搶購潮

▲▼ 乳霜 。（圖／品牌提供）

▲CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜乳霜質地潤澤，全家人身體及臉部保養皆可使用；CeraVe泡沫潔膚露可當洗手乳、洗面乳、沐浴乳洗後肌膚乾爽不緊繃。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

最近天氣變化大，太陽才剛露臉轉眼又「一夜入冬」，讓許多敏肌人膚況頻頻拉警報；即將到來的夏季高溫也讓肌膚出油出汗，加上進出冷氣房室內外溫差大，肌膚更容易缺水、乾燥和敏感，讓不少敏感肌人膚況頻頻拉警報，必須即刻加強保濕及舒敏修護。近期網友大推的「神級乳霜」「CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜」，終於再度於美式賣場補貨上架，並加碼推出熱銷新品「CeraVe溫和泡沫潔膚露」，溫和清潔與保濕修護有效穩定乾荒敏弱肌困擾，今夏水嫩肌就靠這兩罐「雙管齊下」輕鬆搞定！

▲▼ 乳霜 。（圖／品牌提供）

▲美式賣場已補貨上架，消費者可趁著這個機會選購。

CeraVe適樂膚溫和清潔Ｘ神級修護　敏感肌必Buy保養組

神經醯胺是組成肌膚屏障的關鍵成分，然而光用一種還不夠，必須從不同面向進行皮膚修復、保濕保養。CeraVe適樂膚經典成分「高效三重神經醯胺」含CERAMIDE EOP修護皮脂膜減少水分流失、CERAMIDE AP維持肌膚保水度迅速修復乾燥、並以CERAMIDE NP幫助角質代謝，使肌膚平滑柔嫩，全面地修護肌膚屏障。

當肌膚正值敏感時期，建議從清潔第一步就要慎選洗臉產品，用「CeraVe溫和泡沫潔膚露」溫和清潔，添加絕佳親膚玻尿酸成分，讓肌膚洗後不乾澀緊繃，且無添加香精、酒精、Paraben類防腐劑，亦不致粉刺，使用更安心。好市多獨家上架大容量1L，買回家可作為洗手乳、洗面乳、沐浴乳，一罐三用CP值超高。

洗完臉後直接擦上有神級乳霜之稱的「CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜」其乳霜質地潤澤又好推勻，而且非常好吸收，即使在夏天使用也不會感到黏膩負擔，並以獨家MVE長效保濕導入技術實現24小時長效保濕的效果，肌膚輕鬆揮別乾癢脫屑問題，妥妥地安撫了敏感肌。

▲▼敏肌網友力薦「神級乳霜」補貨到。（圖／資料照）

▲敏感肌一致好評的「CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜」，一補貨造成熱銷。

敏感肌網友狂推超有感　全家大小都愛上！

「CeraVe適樂膚溫和泡沫潔膚露」與「長效潤澤修護霜」全家大小身體及臉部保養皆可使用，已成為許多敏肌人日常保養的必備品，持續使用就能感受到膚況明顯改善。過去潤澤修護霜已經累積大量鐵粉，常見許多消費經驗社團有不少敏感肌網友大推：「我們全家也都用CeraVe老公很喜歡，大罐的才夠用」、「很讚，擦臉也很好用」、「我女兒皮膚不好，用它當護手霜和臉部保養品穩定很多」，大量好評讓網友默默加入口袋清單。

在美妝保養網站上，許多試用者表示有高度意願回購「CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜」：「CeraVe很大罐拿來擦身體也不心疼，容易吸收且按摩完宛如有層薄膜，相當保濕水潤；也在洗臉後，厚敷全臉5~10分鐘後卸除，隔天肌膚更水嫩，敏弱肌加強保濕相當好用」，也有網友分享「質地介在乳液和霜之間，滑順好推勻、吸收度快，擦在臉上很輕薄；換季時，臉部肌膚隱約感到乾燥緊繃，用CeraVe滋潤度剛好，使用後沒有過敏也沒有粉刺增生」。

也有網友用過「CeraVe適樂膚溫和泡沫潔膚露」後分享：「只能說相見恨晚啊！洗完之後肌膚不會緊繃，有保濕的感覺。有時候身體、手、腳肌膚比較敏感，我也會拿來清潔全身」、「皮膚雷射後買來使用就持續回購的洗面乳，覺得越簡單的產品，對皮膚負擔不會那麼大也比較溫和」，各種CeraVe適樂膚真實口碑搜不完，令人好感度大增。

▲▼敏肌網友大推「神級乳霜」補貨到！美式賣場加碼上架潔膚露　一開賣狂搶。（圖／翻攝自網頁）

美式賣場上架再掀囤貨潮　立馬購入！

4/30至好市多實體賣場即可免費試用「CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜」，一瓶只要949元就可以帶回家，透過親身體驗並感受肌膚獲得全方位保濕和修護的舒適魅力，手刀囤貨心安理得，建議搭配「CeraVe適樂膚溫和泡沫潔膚露」$779一起購，簡單兩瓶讓全家人一起告別不穩定膚況困擾，實現夏日水嫩肌。

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關鍵字：

CeraVe敏感肌適樂膚

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