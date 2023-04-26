幫集氣！二寶媽為多賺錢上聯華大夜　夫求神明：不要拆散我們

▲聯華食品大火造成7死15傷。（圖／記者許權毅攝）

記者唐詠絮／彰化報導

聯華食品廠25日發生火警造成7死15傷，49歲許姓女子仍未清醒，在竹科上班的25歲大兒子趕到彰化醫院探視時表示，媽媽以前在早餐店上班，為了多賺點錢才在10多年前改到聯華食品上班，並以大夜班為主，供給還在讀書的他和弟弟，沒想到昨天的大夜班還沒下班就進了醫院。

彰化聯華昨天清晨6點45分從2樓調理室起火，消防人員在致命的冷凍庫中拉出10名員工，10人因為無呼吸心跳被送醫，僅3人搶回一命，其中49歲許姓女員工狀況較嚴重，送加護病房急救。不過，稍早一度誤傳許女死訊，許女丈夫對此也立刻出面澄清，表示太太目前仍在努力當中，院方也積極救治，希望大家能夠替太太集氣，盼她能盡快脫離險境。

▲聯華食品工廠25日大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

許女和丈夫楊先生育有2個兒子，楊先生感概地說，大兒子去年才從研究所畢業，開始到竹科上班，23歲的小兒子也準備去當兵，兩夫妻才想說擔子將減輕一點，好日子要來了，沒想到發生不幸。

談起昨天的火災，楊先生指出，他上午7點多接到消息趕到現場，他太太直到9點多才被救出，覺得有一點慢了，已經沒有呼吸心跳，所幸經過急救後恢復。經過一天，目前心情比較平復，覺得大家都很辛苦，只希望太太能趕快醒過來。

楊先生說，今天下午，父子3人將到各廟宇去拜拜，祈求神明垂憐，不要拆散他們。