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結紮輸卵管「醫忘取出針線」！4寶媽莫名劇痛10年　才知異物卡體內

▲▼結紮輸卵管「醫忘取出針線」！4寶媽莫名劇痛10年　才知異物卡體內。（圖／翻攝自推特）

▲艾德琳達正在等待醫師評估，是否可以動手術將異物取出。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一名39歲婦女自從2012年產下第4個孩子後，身體經常出現劇烈疼痛，每次就醫卻只拿到不同類別的止痛藥。她長年處於劇痛狀態，無法正常行走、睡眠，更使得她換了好幾份工作。直到2022年她再度就醫時，在醫生的要求下接受核磁共振與超音波檢查，才在胃部發現多年前進行輸卵管結紮手術時遺留的針線。

根據《紐約郵報》報導，39歲的艾德琳達（Aderlinda Forero）與丈夫住在哥倫比亞的一個小農村，兩人共同育有4個孩子。然而她2012年生下老么時，考量到家中經濟，決定結紮輸卵管。沒想到結紮手術後不久，她的身體開始出現異常疼痛。

艾德琳達一開始以為是結紮手術的副作用，但是隨著時間流逝，症狀卻沒有好轉，因此她只能求醫。然而每次她到醫院看診時，醫生卻只開給她普通的止痛藥。她的不適越來越嚴重，甚至影響到正常生活，並且被迫換了好幾份工作。

艾德琳達的症狀越發嚴重，但是因為家住在偏遠農村，每次進城看醫生，都需要花費巨大費用，對她而言是極大負擔。然而醫生也只是開給她更強效的止痛藥，並未產生太大效果。

直到2022年11月，有醫生認為她的症狀十分詭異，因此要求進行核磁共振與超音波檢查，沒想到就在她的體內發現手術用的針線。醫師詢問她是否動過手術，她才想起10年前的結紮手術。她直言，自己跟醫生都不敢相信眼前所見。

專家指出，異物長年留在體內是非常危險的事，甚至可能導致癌症。艾德琳達確定病灶後，找到當初替她結紮的醫生，沒想到對方卻強調自己不可能出現這樣的醫療疏失，甚至暗指艾德琳達是自己將針線吞下肚。艾德琳達目前仍在等待醫師評估，確定她是否可以再次動手術將異物取出。

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