結紮輸卵管「醫忘取出針線」！4寶媽莫名劇痛10年　才知異物卡體內

▲艾德琳達正在等待醫師評估,是否可以動手術將異物取出。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

哥倫比亞一名39歲婦女自從2012年產下第4個孩子後,身體經常出現劇烈疼痛,每次就醫卻只拿到不同類別的止痛藥。她長年處於劇痛狀態,無法正常行走、睡眠,更使得她換了好幾份工作。直到2022年她再度就醫時,在醫生的要求下接受核磁共振與超音波檢查,才在胃部發現多年前進行輸卵管結紮手術時遺留的針線。

根據《紐約郵報》報導,39歲的艾德琳達(Aderlinda Forero)與丈夫住在哥倫比亞的一個小農村,兩人共同育有4個孩子。然而她2012年生下老么時,考量到家中經濟,決定結紮輸卵管。沒想到結紮手術後不久,她的身體開始出現異常疼痛。

艾德琳達一開始以為是結紮手術的副作用,但是隨著時間流逝,症狀卻沒有好轉,因此她只能求醫。然而每次她到醫院看診時,醫生卻只開給她普通的止痛藥。她的不適越來越嚴重,甚至影響到正常生活,並且被迫換了好幾份工作。

艾德琳達的症狀越發嚴重,但是因為家住在偏遠農村,每次進城看醫生,都需要花費巨大費用,對她而言是極大負擔。然而醫生也只是開給她更強效的止痛藥,並未產生太大效果。

直到2022年11月,有醫生認為她的症狀十分詭異,因此要求進行核磁共振與超音波檢查,沒想到就在她的體內發現手術用的針線。醫師詢問她是否動過手術,她才想起10年前的結紮手術。她直言,自己跟醫生都不敢相信眼前所見。

專家指出,異物長年留在體內是非常危險的事,甚至可能導致癌症。艾德琳達確定病灶後,找到當初替她結紮的醫生,沒想到對方卻強調自己不可能出現這樣的醫療疏失,甚至暗指艾德琳達是自己將針線吞下肚。艾德琳達目前仍在等待醫師評估,確定她是否可以再次動手術將異物取出。

Mum horrified when she discovers the culprit behind 11 years of body pains: https://t.co/1wOBFZLwAI