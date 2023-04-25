快訊／天文學巨擘、前清大校長徐遐生逝世　享壽80歲

記者閔文昱／綜合報導

中研院院士、前清大校長徐遐生23日傳出在美國過世，享壽80歲。中央研究院今證實徐遐生過世消息。

徐遐生為美籍華人天文學家、中央研究院院士，1961年就讀於美國麻省理工學院期間開始與當時訪問普林斯頓高等研究院的林家翹教授著手進行螺旋星系結構的相關研究，並提出著名的密度波理論(Density wave theory)；並於1963年拿到物理系學士學位。隨後在哈佛大學攻讀天文學，於1968年獲得博士學位。

徐遐生在美國期間曾擔任加州大學柏克萊分校天文系系主任，也曾任教於美國紐約州立大學石溪分校；2002年回台擔任國立清華大學校長一職，並在2009年起擔任中央研究院天文及天文物理研究所特聘研究員。

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中研院今發布新聞稿指出，徐遐生學術貢獻富原創性與影響力，為國際天文學界帶來突破性發展，另對推動台灣高等教育發展也不遺餘力，在擔任清大校長期間致力提升清大的國際能見度，對清大的學術發展影響深遠。

徐遐生卸任校長後，仍持續在清大講學與師生互動密切，晚年則投入核能發電的研究，期待可解決全球暖化的問題，獲得廣泛的肯定。

據了解，曾獲頒美國國家科學院院士、美國國家藝術與科學院院士及美國哲學會會士殊榮，並曾獲哈佛大學人文暨科學院百年獎章（2008）、太平洋天文學會「凱薩琳．伍爾夫．布魯斯」金牌獎章（2009）及邵逸夫獎（2009）；於1990年當選中研院第18屆院士。



