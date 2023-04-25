為何宜蘭沒有50嵐？在地人曝「都市傳說」快信了

▲有網友疑惑為何宜蘭沒有開50嵐，圖為示意圖，與本文無關。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

手搖飲市場競爭激烈，而50嵐多年來穩坐扛霸子，關鍵就是品質穩定。但有宜蘭網友疑惑，為何50嵐沒在宜蘭開店，一度也出現「老闆前女友是宜蘭人」的傳說，然而50嵐官方早有給出正確答案，主要是成本考量。

有網友在臉書社團《宜蘭知識＋》發以「為什麼五十嵐不在宜蘭開店？」為題發文，吸引許多在地人回應，「因為他曾交過宜蘭的女友，聽說的」、「等你加盟」、「前女友傳說+1」、「連南部的茶魔都來宜蘭開了耶…疑問????+1」、「迪卡儂跳過宜蘭開在花蓮這件事讓我比較震驚」、「記得以前有，也是聽到因為女朋友所以不開的版本」、「下一篇，宜蘭什麼時候有好市多」。

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針對傳言，50嵐官網指出，「台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立」。過去有加盟主向媒體透露，沒去宜蘭開分店的主因是東部佔地大，運送成本高，加上原料不易控管才會沒有東部加盟店。

然而，許多宜蘭網友不買單官方的說法，「五十嵐不開放宜花兩縣加盟，用的理由是物料進到宜花不易，但金門澎湖都有五十嵐就是了」、「呵呵，金門也有喔」、「都什麼時代了，還有物料進宜蘭不容易這件事」、「我認真覺得女朋友那個是真的，金門都有了，不可能原物料進出不易吧」。