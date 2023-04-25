快訊／大翻盤！ANA不認BUG票　「取消並全額退費」

▲ANA全日空公告取消BUG票並將全額退款。（圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

ANA全日空航空越南官網日前出現BUG票，雅加達到紐約等商務艙來回機票僅1萬多元，至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回機票3.3萬元，原本ANA宣布已訂機票有效，未料事隔一周後出現大逆轉，ANA在官網公告向旅客致歉，宣布針對錯誤處理航班，將取消所有行程並全額退款。

ANA越南官網系統4月17日出現BUG票，導致雅加達飛北美航線商務艙機票大多僅1萬多元，頭等艙來回機票只要3萬多元，不少台灣民眾聞風跟進搶買，原本ANA宣布已訂機票有效，不過事隔一周後出現驚人翻盤，ANA在官網公告將取消並全額退費。

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ANA全日空表示，4月17日ANA越南網站出現貨幣轉換技術的系統錯誤，導致一些客戶能夠以折扣金額購買某些機票，為了解決這個問題越南網站暫時關閉，目前問題現已修復，對發生問題和對旅客帶來不便深表遺憾。

ANA更宣布，對於錯誤處理的航班，ANA將取消所有行程並全額退款，並將通知每個受錯誤影響的客戶。ANA會負責所有手續並通過電子郵件通知每位客戶，客戶無需採取任何必要步驟。

對此，ANA台灣分公司正在確認相關訊息。