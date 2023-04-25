警察變軍人？　趙少康痛批：政府「死守意識形態」累死軍警

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委游毓蘭日前揭露，政府擬擴編保二總隊並接受軍事訓練。對此，中廣董事長趙少康25日就在臉書痛批，民進黨執政下，把兩岸情勢搞的兵兇戰危，為解決兵力不足問題，竟然把腦筋竟動到警察身上，強調「警察不是軍人」，政府若死守意識形態只會累死軍警。

趙少康批評，民進黨執政下，把兩岸情勢搞的兵兇戰危，為解決兵力不足問題，竟然把腦筋竟動到警察身上。他強調，「警察訓練是不希望人死、軍人訓練是希望你死」，警察面對的是國人，軍人面對的是敵人，兩者訓練方式及目標都完全不一樣，怎可混為一談。

趙少康表示，警察是人民保母，平時主責維護社會治安及促進交通安全，還要支援政府活動、選舉、造勢等維安，業務量已經夠多了，現在竟然還要去丟手榴彈、訓練城鎮戰射擊？他認為，員警警徽上的金黃色警鴿，象徵的是和平，不是戰爭，蔡政府要把警察武裝成軍人，執行軍事化訓練，就是讓台灣走向戰爭，根本不是避戰。

此外，趙少康指出，內政部長林右昌口口聲聲說「警察絕不會去從事軍事工作或行動」，但一方面又說必須加強訓練，以防護關鍵基礎設施。他強調，第一線作戰是軍方的職責，如果軍方無力阻絕，讓敵方破壞基礎設施，那顯示兵力部署及人員募集訓練都有問題，而不是趕鴨子上架，硬讓警察去補強軍人應該要做的事，「軍人是軍人，警察是警察，涇渭分明，在全世界都是這樣，否則乾脆叫軍人去抓小偷？」

趙少康最後表示，國內黑槍氾濫幫派囂張，外界檢討警方作為，交通秩序亂、台灣變行人地獄，大家也拿警察出氣，主管警政的林右昌絲毫不感羞愧，宣示整頓治安，反倒去指責新北市長侯友宜，現在還要警察變成軍人，加重負擔。他大批，說到底，兩岸和戰關鍵還是在於政府態度及能力，而非軍事武力，「一個死守意識形態而沒有能力的政府，不僅累死三軍，更會累死警察。」

針對此事，林右昌今日受訪時重申，警察不會從事任何軍事行動，不需過度延伸，不過，關鍵基礎設施防護能力提升絕對必要，相關規畫與訓練，都是為關鍵基礎設施的防護。