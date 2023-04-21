屏東弱勢夫妻1腦出血1植物人　東港暖警助尋慈善團體伸援手

▲東港分局新園分駐所警員李昭慶媒介慈善單位助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉江姓男子夫婦兩人先後因腦出血、腦中風住院，其中江妻呈現植物人狀態，東港警分局新園分駐所警員李昭慶獲悉，媒介東港東隆宮温府德修會等慈善團體，捐助新台幣18000元及民生物資等，並通報新園鄉公所等單位救助，讓江家人很感動。

東港分局新園分駐所警員李昭慶，長期關注轄內弱勢家庭生活狀況，日前，得知76歲無業的江姓鄉民，領有中低收入老人生活津貼，其妻(72歲)於日前因急性腦中風跌倒，成為植物人狀態，現於老人照顧中心臥床且須插鼻胃管，日常生活完全須要依賴他人協助。

江男不幸也於日前因自發性腦出血及肺炎等狀況於家中昏倒，目前住院治療中，李員於20日聯繫偕同東隆宮温府德修慈善會善心人士及新園義警分隊、新園志工小隊等員共同前往致贈慰問金新台幣18000元及民生物資等，並通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。讓家屬非常感激。

東港警分局長張世儒肯定李員主動伸出援手媒合慈善團體，以及捐助關懷弱勢家庭作為，期盼同仁落實社區警政，積極推動警察服務工作，持續結合善心人士關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，展現警察溫馨助人的形象。