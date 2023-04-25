平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」

記者許權毅、劉人豪／彰化報導

今(25日)早上6時30分許，聯華食品位於彰化縣北斗鎮四海路一段的工廠發生火災，目前累計7死。從火場逃出的女員工說，平時公司都有逃生訓練，要往最近的逃生口跑，不解4樓的同事怎麼會躲進冷凍庫，「可能他們緊張吧」。

▲3樓逃出的員工說，公司每年都有逃生訓練，同事會跑進冷凍庫「可能他們緊張吧」。（圖／記者許權毅攝）

女員工指出，當時在準備要上線的東西，聽到裡面的人說好像有火災有煙，我們東西丟下就跑出來，所以不知道裡面狀況，沒有聽到爆炸聲，有聽到警報聲，「我們這是50年廠，我們都很小心，所以就趕快跑了」。

▲彰化聯華食品大火。（圖／記者許權毅攝）

女員工表示，自己是在3樓工作，「我們平常有訓練逃生口，我們就以我們最近的逃生口跑」，至於同事為什麼會跑到4樓的冷凍庫，可能是濃煙太快看不到，覺得危險不敢出來，自己則是「直接依平常我們訓練的方式，往下跑」。

至於為什麼有那麼多人往冷凍庫跑，女員工認為「可能他們緊張吧」，因為2、3、4樓都有固定逃生口，大家聽到警報就跑，逃生指示燈當時有亮，也有廣播提醒逃生。女員工強調，食品廠的東西都很多，所以廠區比較大，可能同事覺得冷凍庫比較安全，「我們每年都有訓練，訓練就是教我們，最近的逃生路口在哪裡，你就往那邊跑」。

▲聯華在三樓的員工想返回現場拿個人物品，但被告知不能進入。（圖／民眾提供）

三樓倖存者於事後返回現場想拿東西，但是被告知沒辦法進入，她表示事發當下先聽到警報器的聲音，大家就趕快跑，自己是比較快逃出來的，有看到煙霧，不曉得四樓的情況，現在手機跟物品都在裡面，公司還沒通知要停工到何時。

▲男員工上班前示接到公司，通知說廠區失火。（圖／民眾提供）

另名還未上班的男員工，他表示接到公司通知說廠區失火，先不要來上班，要休息多久不清楚，要等候通知，也說失火的4樓是員工餐廳作業區，他說空間不大，但平時有落實疏散標示，也有做逃生訓練，應該是不會想躲到冷凍庫裡面，公司逃生訓練的話就是有警鈴，一聽到就是要趕快逃出來，疏散到空曠的地方，不清楚同事為何跑到冷凍庫裡，公司基本上是2班制，24小時運作，會有早班跟晚班，6點多時快到交班的時候，當時應該是晚班還在作業。