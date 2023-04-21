越獄犯張天昊黑底曝！翻牆「利刃抵胸」劫財　控警刑求被打臉

▲強盜犯張天昊從明德外役監脫逃。（圖／翻攝刑事警察局網站）



記者蔡怡萍／台南報導

台南明德外役監今（21）日上午又傳受刑人脫逃，37歲張天昊於前往芒果園噴灑農藥時趁機逃離，刑事局獲報以脫逃現行犯，緊急發布要犯查緝專刊，通報全國警察機關全面追捕。而張天昊因2018年2月1日凌晨，持水果刀翻牆進入葉姓男子住宅，將刀抵在葉男胸前，逼迫交出裝有5700元的錢包與手機，遭最高法院依強盜罪判8年10月。

根據判決書，張天昊2014年12月因涉犯詐欺案件，遭判有期徒刑3月，緩刑2年，法院諭知張天昊需賠償受害仲信公司6萬7269元，但張天昊期間內未依約賠償而被撤銷緩刑，於2016年3月29日徒刑執行完畢。

2018年2月1日凌晨，從事農產品加工、離婚育有3子女的張天昊因缺錢花用，竟持水果刀翻越台南一處民宅外牆，闖入屋內將刀抵近葉姓屋主胸前，逼迫交出錢包、得手5700元，與手機1支，警方循線逮捕張天昊，狡猾的他還向法官辯稱當日多名警員毆打逼其認罪，表示警詢時的筆錄都是在警員指示下不得已才做成的。

但法官審後，不聽信張天昊辯詞，且因他具前科，5年內又再度犯案，依強盜罪、累犯，判處有期徒刑8年10月，張天昊曾上訴到最高法院，但因他矢口否認犯行、毫無悔意，法院駁回上訴定讞。