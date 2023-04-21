　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越獄犯張天昊黑底曝！翻牆「利刃抵胸」劫財　控警刑求被打臉

▲▼ 。（圖／翻攝刑事警察局網站）

▲強盜犯張天昊從明德外役監脫逃。（圖／翻攝刑事警察局網站）

記者蔡怡萍／台南報導

台南明德外役監今（21）日上午又傳受刑人脫逃，37歲張天昊於前往芒果園噴灑農藥時趁機逃離，刑事局獲報以脫逃現行犯，緊急發布要犯查緝專刊，通報全國警察機關全面追捕。而張天昊因2018年2月1日凌晨，持水果刀翻牆進入葉姓男子住宅，將刀抵在葉男胸前，逼迫交出裝有5700元的錢包與手機，遭最高法院依強盜罪判8年10月。

根據判決書，張天昊2014年12月因涉犯詐欺案件，遭判有期徒刑3月，緩刑2年，法院諭知張天昊需賠償受害仲信公司6萬7269元，但張天昊期間內未依約賠償而被撤銷緩刑，於2016年3月29日徒刑執行完畢。

2018年2月1日凌晨，從事農產品加工、離婚育有3子女的張天昊因缺錢花用，竟持水果刀翻越台南一處民宅外牆，闖入屋內將刀抵近葉姓屋主胸前，逼迫交出錢包、得手5700元，與手機1支，警方循線逮捕張天昊，狡猾的他還向法官辯稱當日多名警員毆打逼其認罪，表示警詢時的筆錄都是在警員指示下不得已才做成的。

但法官審後，不聽信張天昊辯詞，且因他具前科，5年內又再度犯案，依強盜罪、累犯，判處有期徒刑8年10月，張天昊曾上訴到最高法院，但因他矢口否認犯行、毫無悔意，法院駁回上訴定讞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被控助詐6738萬！禾馨林思宏「一句話」拒認罪
國際機場爆竊案　4.6億黃金被偷了
17歲少年掃射當鋪！遭爆「收500萬安家費」　警方說話了
快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」還在賣　衛生局通令立即下架
新竹爆禽流感！近300隻雞鴨暴斃　 現場禽隻全數撲殺
橋「啪」1聲垮了！　高灘處曝原因
快訊／侯友宜見到新加坡副總理！　黃循財放合照「聊得很開心」
快訊／春雨炸3天　全台水庫進帳量曝光
15萬件隔離衣「有假貨」　上市公司遭搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

被控「假胎位不正」助詐6738萬　禾馨林思宏「一句話」拒認罪

院檢合一！彰化地檢新辦公廳舍上樑　預計2年後完工啟用

17歲少年掃射當鋪....傳「收500萬安家費」頂罪　警方說話了

新竹驚傳禽流感！近300隻雞鴨連續暴斃　 現場禽隻全數撲殺

五股觀音坑溪橋生鏽！換鋼索「啪」1聲垮了...3人受傷　高灘處回應

越獄犯張天昊黑底曝！翻牆「利刃抵胸」劫財　控警刑求被打臉

新住民「東北大姑娘」嫁客家郎　努力考取客語中高級認證還得獎

機車男安全帽扣未扣　眼尖警狂追200m壓制受傷....原是毒品通緝犯

市場買菜同款機車停旁邊　烏龍錯騎車...潮州警即時尋回

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

被控「假胎位不正」助詐6738萬　禾馨林思宏「一句話」拒認罪

院檢合一！彰化地檢新辦公廳舍上樑　預計2年後完工啟用

17歲少年掃射當鋪....傳「收500萬安家費」頂罪　警方說話了

新竹驚傳禽流感！近300隻雞鴨連續暴斃　 現場禽隻全數撲殺

五股觀音坑溪橋生鏽！換鋼索「啪」1聲垮了...3人受傷　高灘處回應

越獄犯張天昊黑底曝！翻牆「利刃抵胸」劫財　控警刑求被打臉

新住民「東北大姑娘」嫁客家郎　努力考取客語中高級認證還得獎

機車男安全帽扣未扣　眼尖警狂追200m壓制受傷....原是毒品通緝犯

市場買菜同款機車停旁邊　烏龍錯騎車...潮州警即時尋回

蘋菓西打遭爆有不明沉澱物　公司：全力配合查訪釐清事實

吳哲源談薪事件反映薪資仲裁「時間差」　聯盟將在領隊會議討論

保二總隊成「第二陸軍」？行政院澄清：研議中尚未定案

艾普勒融入台灣「搭公車」上班　超萌女兒比自己還紅　

陽明海運業務長張紹豐調任紐約公司總經理　　李明輝接業務長

林安可手感還沒回來　餅總評估歸隊時間表

大馬男爽嗑炸雞！切開驚見「肥美蛆蟲堆瘋狂蠕動」　超噁影片曝

《速命道》劉德華霸氣下戰帖　瘦子認「生涯頂點」：明天退休都OK！

2200元、限購2隻！BMW「超人氣飛馬玩偶」」4／27限時開賣

新潤青樺坐擁萬坪公園　高規格頂級建材媲美北市豪宅等級

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

社會熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

即／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車駕駛傷重不治

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

即／明德外役監受刑人脫逃　37歲強盜犯張天昊正面曝

獨／禾馨營運長林思宏酒駕　超扯酒測值曝

即／新北觀音坑溪橋斷裂　重機具翻覆3工人受傷

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

大甲媽今晚起駕！顏清標暴瘦現身　親口回應身體狀況

釣客驚見河面有人　報案救起1人

即／17歲槍手「當街掃射51槍」法院裁定收容

更多熱門

相關新聞

張天昊脫逃過程曝　判刑8年10月...趁噴農藥從芒果園落跑

張天昊脫逃過程曝　判刑8年10月...趁噴農藥從芒果園落跑

台南市明德外役監21日上午傳出受刑人張天昊趁外出農作時趁機脫逃，明德外役監獄發現人犯脫逃，馬上啟動應變措施，依法通報警政署發布協尋查緝專刊，台南地檢署發布通緝，目前全國警察機關正全力追緝張天昊到案中。

姦同居人女兒「囚禁逼改證詞」男判10年

姦同居人女兒「囚禁逼改證詞」男判10年

潮州車站強盜性侵案　重判20年定讞

潮州車站強盜性侵案　重判20年定讞

惡男打女友綁報廢汽車性侵　重判11年

惡男打女友綁報廢汽車性侵　重判11年

看守所前放煙火PO網　4屁孩慘了

看守所前放煙火PO網　4屁孩慘了

關鍵字：

張天昊逃脫明德外役監強盜

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

LINE「實用1功能」再升級！

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面