東南大學院長群組傳「私密肉照」300多人全已讀！上熱搜後被拔官

▲南京東南大學院長在工作群組發不雅圖片。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

南京東南大學馬克思主義學院（簡稱「馬院」）院長袁久紅，日前在一個名為「高校馬院院長工作群」的微信群組裡，發布了一張女性私處特寫照，流傳開後引發熱議。這個群組的成員共332人，從截圖訊息來看，成員均為各大學馬院高層。4月24日下午，校方宣布，袁久紅已被免職。

據《極目新聞》報導，聊天截圖顯示，在一個名為高校馬院院長工作群的微信群組裡，群成員有332人。一個群名為「袁久紅」的人在22時06分（具體日期未顯示）發布了一張「私密肉照」。

之後，有顯示名為「某某大學馬院王某院長」的人使用「拍了拍」功能提醒袁久紅，另外一人發送了顯示尷尬的表情包。截圖顯示，袁久紅並沒有收回該不雅照片。

此份截圖在網路引起熱議，有網友指出，截圖中的「袁久紅」是東南大學馬克思主義學院院長。

在東南大學馬克思主義學院官網上，於2023年3月30日登載了一篇作者為袁久紅的文章，標註職務為東南大學馬克思主義學院院長、教授。

事件在網上爆發後不到1天，東南大學24日晚間對外發文表示，網傳該校馬克思主義學院負責人袁久紅在某微信群裡發不雅圖片，學校對此高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去其院長職務。

東南大學官方公眾號表示，該校始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。感謝社會各界對學校工作的關心。