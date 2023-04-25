　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

東南大學院長群組傳「私密肉照」300多人全已讀！上熱搜後被拔官

▲▼南京東南大學院長在工作群組誤發不雅圖片遭免職。（圖／翻攝自極目新聞）

▲南京東南大學院長在工作群組發不雅圖片。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

南京東南大學馬克思主義學院（簡稱「馬院」）院長袁久紅，日前在一個名為「高校馬院院長工作群」的微信群組裡，發布了一張女性私處特寫照，流傳開後引發熱議。這個群組的成員共332人，從截圖訊息來看，成員均為各大學馬院高層。4月24日下午，校方宣布，袁久紅已被免職。

據《極目新聞》報導，聊天截圖顯示，在一個名為高校馬院院長工作群的微信群組裡，群成員有332人。一個群名為「袁久紅」的人在22時06分（具體日期未顯示）發布了一張「私密肉照」。

之後，有顯示名為「某某大學馬院王某院長」的人使用「拍了拍」功能提醒袁久紅，另外一人發送了顯示尷尬的表情包。截圖顯示，袁久紅並沒有收回該不雅照片。

此份截圖在網路引起熱議，有網友指出，截圖中的「袁久紅」是東南大學馬克思主義學院院長。

在東南大學馬克思主義學院官網上，於2023年3月30日登載了一篇作者為袁久紅的文章，標註職務為東南大學馬克思主義學院院長、教授。

事件在網上爆發後不到1天，東南大學24日晚間對外發文表示，網傳該校馬克思主義學院負責人袁久紅在某微信群裡發不雅圖片，學校對此高度重視，立即開展調查。根據初步調查結果，情況屬實，學校決定免去其院長職務。

東南大學官方公眾號表示，該校始終對幹部私德、教師師德失範問題零容忍，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。感謝社會各界對學校工作的關心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
知名乳清蛋白「MYPROTEIN」出事了！　1380公斤遭攔
快訊／女豬仔遭囚禁性侵　皮鞭抽打錄影傳群組
快訊／狂轟56分！　第8種子「下克上」搶先聽牌
快訊／無生命跡象增至10人！　送6醫院搶救中
快訊／聯華大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光
快訊／澎湖失聯士兵找到了！　躲在麥當勞
快訊／高雄大街喋血！　2男鐵棍狠K里長
快訊／聯華食品大火　9人躲冷凍庫「無生命跡象」
快訊／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒單獨繼承

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

東南大學院長群組傳「私密肉照」300多人全已讀！上熱搜後被拔官

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍　電動車成擴大銷量關鍵

楊智淵被控涉「顛覆國家罪」　正式遭陸方批准逮捕

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

從銅板小吃到「身價」2600億！　螺絲粉爆紅之謎揭曉

新疆凌晨發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

人妻「獻身校長」換兒進明星學校　還罵丈夫：為孩子受委屈算什麼

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇…讓妻「中年淨身出戶」

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

陸駐法使館更正盧沙野言論　PO法文聲明表立場：是他「個人觀點」

東南大學院長群組傳「私密肉照」300多人全已讀！上熱搜後被拔官

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍　電動車成擴大銷量關鍵

楊智淵被控涉「顛覆國家罪」　正式遭陸方批准逮捕

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

從銅板小吃到「身價」2600億！　螺絲粉爆紅之謎揭曉

新疆凌晨發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

人妻「獻身校長」換兒進明星學校　還罵丈夫：為孩子受委屈算什麼

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇…讓妻「中年淨身出戶」

兩岸旅遊卡關！交長稱非台方問題　喊話陸方鬆綁團客和自由行來台

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

史上最守規矩租客！　碧潭橋警局「房東求售」開價7千萬

雄獅線上旅展開跑！玩歐洲現折1.2萬　日本票券買1送1、抽免費機票

只有3天！全民玩樂園「只要510元」　當日壽星拿身分證免費入園

郭台銘稱「政治製造亂局」　鄭運鵬嗆：似是而非！先去了解自己

新莊人嗨爆！「海底撈」進駐宏匯廣場　有人羨慕炸：想住新莊

獨居洗腎女「在家失聯3天」　管委會急報警破門...要賠1萬2怒了

6000元晚鳥優惠！2國銀加碼　最高抱1.8萬＋千元住宿券

傳新北議會藍議員盼總質詢提前　侯友宜：配合議會決定

鳥寶模仿主人聲調「汪汪叫」　奶音萌翻網！媽：想當小狗？

大陸熱門新聞

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

新疆發生特大「地磁暴」　出現絢麗極光

楊智淵被控涉顛覆國家罪　遭陸方批准逮捕

養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇

男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

螺絲粉爆紅之謎揭曉！「身價」達2600億

保時捷拆車牌違停　遭丟垃圾制裁

妹子後座「上車」男友！司機凍未條變「4P大戰」

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

正妹業務喊「試車送口交」　肉體換業績

夫妻欠1300萬「10年不還」！調查驚見超扯真相

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

更多熱門

相關新聞

長腿妹街頭不雅照瘋傳　竟是正妹網紅

長腿妹街頭不雅照瘋傳　竟是正妹網紅

香港網路上近期瘋傳一組大尺度清涼照，內容是一名年輕女子穿著性感內衣，在市場、馬路、港鐵、圖書館等公共場合擺拍，幾乎要走光。照片曝光後，當地網友群起撻伐，還肉搜出女子真實身分是網紅，且在網上擁有近30萬粉絲。

陸軍女兵不雅片被瘋傳　疑電腦送修遭外流

陸軍女兵不雅片被瘋傳　疑電腦送修遭外流

受害少年多達22人　國道淫警今追加起訴

受害少年多達22人　國道淫警今追加起訴

女大生淚訴我被54萬人看裸照　嫌犯竟是身邊人

女大生淚訴我被54萬人看裸照　嫌犯竟是身邊人

100G硬碟存3千不雅照！偷拍2年...偷拍狼收押

100G硬碟存3千不雅照！偷拍2年...偷拍狼收押

關鍵字：

東南大學袁久紅馬克思主義學院不雅照

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

午後變天！　今晚雨區擴大

男因大麻被判死　富豪急喊留人

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面