男友名字刻在墓碑！　「10年後分手」想清除被拒

▲女子要求前男友去掉自己刻在男方家長輩墓碑上的名字，竟遭對方以「破壞風水」為由拒絕。（示意圖／Pexels）

圖、文／鏡週刊

情侶刻字留念不稀奇，但刻在墓碑上可就非常罕見。中國大陸四川發生離奇的「墓碑消字」訴訟案，一對愛情長跑10年、感情曾濃烈到男方主動讓女方把名字刻在長輩墓碑的情侶，最終因為個性不合分手，但出乎女方意料的是，前男友得知她想消掉墓碑上的名字，竟以破壞風水為由拒絕。

綜合陸媒報導，這對男方離過婚的怨偶從2010年相識後就打得火熱，女子也深得男友家喜愛，男子的外公外婆甚至把她當孫媳婦對待。當兩老於2017年、2018年相繼去世後，男方家決定替兩老立碑，而依當地習俗，墓碑一定要刻上晚輩名字，本著盡孝與表達對女友承諾的男子，便希望能刻上女友名字並獲得對方同意。

怎知，一相戀就同居的兩人，竟在交往近10年後發現彼此個性不合，輕則吵架，大到動手互毆，最後兩人同意分手並各分財產。但覺得名字繼續留在前男友外公婆墓碑不妥的女子，在表達去掉自己名字想法時，竟遭對方拒絕。

前男友認為，去掉名字是不忠不孝與否定兩人曾經感情的行為，而女子見前男友不肯，乾脆把對方告上法院。男方在法官調解下雖同意移除，但調解後一直沒履行，且他見員警上門敦促，還以「會破壞風水」為由拖延，甚至想用草木土灰覆蓋了事，直到法院再次介入「督促」，男方才用鑿子去掉前女友的名字。

延伸閱讀

▸ 歐巴馬妻文章入題太難 香港考生湧入IG狂轟

▸ 男大生餐餐吃超商食物「4個月就洗腎」 恐怖組合曝光

▸ 新店法務部調查局驚傳大火！ 濃煙竄出天際火勢受控制暫無人員傷亡