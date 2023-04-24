告白正妹店員遭拒2年天天站崗　挨告說溜嘴「觀察心得」下場曝

▲郭男在正妹店員工作地點站崗盯梢2年，還曾送花示愛。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名郭姓男子2020年向1位心儀的服飾店女店員告白被拒，從此幾乎天天到店外站崗，每次逗留10幾分鐘，還打電話給女方老闆告狀女方工作摸魚，害女方上班竟然不敢往外看，更躲在店內隱蔽處以防被郭男盯梢，忍耐2年在去年（2022年）《跟蹤騷擾防制法》上路後提告，是台北地檢署首件起訴案例，郭男否認跟騷，辯稱女方氣他客訴打小報告而挾怨報復，台北地院審結認定郭男不以理性方式追求異性，依跟蹤騷擾罪判他2月徒刑，可上訴。

從事服務業的單身郭男，2020年「煞到」本案任職服飾店的正妹店員，常到店外徘徊張望，女方同事、老闆與附近店家都察覺郭男怪異舉動，納悶「這個人站在這邊不知道要做什麼事情」，面對眾人指指點點，郭男毫不尷尬，還送花送飲料給女方示好，更等女方下班一路尾隨搭訕，但告白被婉拒後，郭男乾脆到店外站崗，幾乎天天來逗留10幾分鐘，癡癡看著女方一舉一動。

女方被郭男盯梢舉動搞得很緊張，趕也趕不走，所以上班時間只要發現郭男出現，女方就坐立不安，竟然會因為害怕郭男的目光而不敢往店外看，甚至躲進店內角落靠同事掩護，以免被郭男看個不停，郭男卻不時打電話給女方老闆投訴女方工作不認真，幸好老闆相信自己員工，要郭男別再鬧。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

去年6月1日《跟騷法》施行，禁止跟蹤騷擾行為侵擾個人身心安全、行動自由、生活私密領域與資訊隱私，以維護個人人格尊嚴，實施跟蹤騷擾者最重可判刑1年或台幣10萬元罰金，若攜帶凶器或危險物品實施跟騷，可加重為5年以下徒刑或台幣50萬元以下罰金，有事實足認為有反覆實施之虞時，還可收押。

郭男對防制跟騷規定完全不在意，新法上路隔天（2日）起10天內，他又在女方上班時去店外站崗7天，即使警方到場依《跟騷法》對他開出告誡書，郭男依然故我，躲進附近店家繼續偷偷觀察心上人。女方忍了2年身心俱疲、不願再忍，報案提告。

郭男到案否認追求與跟蹤騷擾女方，辯稱女方服務態度不好被他向老闆投訴，所以對他挾怨報復，他也不知女方上班時間，因為女方「第1周跟第2周沒有固定一到五上班、六日休息，她第1周是休3天，第2周休1天，她也不是固定星期三上班，可能第1周星期三休息、第2周星期三上班」，郭男強調「所以我不可能知道她的出勤時間」。

法官指郭男沒向店家打聽女方班表，若非長期盯梢、觀察，如何掌握女方第1周休3天、第2周休1天等細節，可見他不是「偶然路過」，審酌郭男不以理性、正當方式追求異性，使本案受害人因郭男的跟騷行為而心生畏懼，到案又沒認錯和解，依跟蹤騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元，可上訴。