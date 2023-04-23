美食街阿嬤員工遭推倒！真相竟是「逆子對媽媽動粗」：X你X做三小

▲百貨公司美食街老闆推倒老年員工，背後真相竟是兒子推母親。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

台北一名網友22日到西門某百貨公司美食街用餐，發現一間店面的老闆朝著阿嬤級員工不斷飆罵，甚至動手推倒對方，還嗆附近路人「干你屁事，我是她老闆」，行為引起眾怒。事後經過調查，沒想到動手的男子竟是老婦的兒子，不孝的行為令人感到不可思議。

一名網友22日在「爆料公社」表示，他與父親22日晚間7點30分到西門某百貨公司用餐，過程中聽見美食街一間店家的老闆不斷飆罵女員工，說出「X你X做X小」等難聽的髒話，最後甚至還動粗，直接將人推倒在地。

▲阿嬤員工遭老闆推倒，還被大罵「X你X做三小」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



阿嬤員工倒地後發出哀號，似乎痛得站不起來，老闆卻擺出一副無所謂的樣子，旁邊的路人見義勇為，還遭大罵「X你X，干你屁事，我是她老闆欸」等話語，氣得網友報警處理，而在過程中老闆還作勢毆打報警者，行為十分可惡。

事後該店家遭到網友負評灌爆，不少網友痛罵「惡劣老闆」、「可怕的老闆！！為何要這樣欺負一個老太太，雖然是你的員工」，更有不少人跑去Google評論狂刷負評，藉此宣洩心中的憤怒。

警方獲報後前往現場調查，發現動手的是40多歲男子，而遭推倒的則是70多歲女子，2人為母子關係。老婦事後告知警方不提告，警方則依法通報社會局，釐清這起家暴事件。