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他去小吃店爽啃鵝肉「1部位」！女友一看嚇傻　下秒吐滿地

▲▼小吃店,麵店,小菜,飲食,食品安全,消費,物價（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會因為食物的味道或是外觀，不敢鼓起勇氣嘗試，甚至會因此感到反胃。一名網友表示，最近和女友去鵝肉店吃飯，因為當下他沒有很餓，於是只點了一盤「鵝頭」。沒想到女友看到後竟然嚇了一跳，甚至看到他在吸食眼睛時，當場吐了出來，讓他不知所措。

原PO在Dcard發文表示，近日和女友一起去鵝肉店用餐，幫對方點完鵝肉湯麵和燙青菜之後，因為他沒有什麼胃口，於是只點了一盤鵝頭來嗑。等到女友吃到一半，鵝頭終於上桌，當下他感覺對方被嚇了一跳，但猜想可能只是不習慣，於是就直接啃了起來。

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原PO表示，一開始他先從鵝脖子慢慢啃，吃完之後終於到了重頭戲，就是「腦」和「眼睛」，但當他拿起鵝頭準備要吸眼睛時，女友竟當場吐了出來，麵跟菜直接吐滿地，讓他看了相當錯愕，不禁想問「真的有這麼恐怖嗎？」

不少人看到後也無法接受，「我可能也扛不住」、「本來只有你沒什麼胃口，現在好了，我也沒什麼胃口了」、「我也沒辦法…我連看都很怕」、「我可能不會吐，但我真的會嚇死」、「光聽敘述，我都想吐了…你還能吃得下去」、「雖然我喜歡吃肉，但無論是什麼，我都不會想啃頭，就是有種可怕的視覺衝擊」、「她應該不想跟你接吻了」、「我也不能接受，除了魚頭，其他肉看到頭就不想吃了」。

但也有網友力挺原PO，表示「沒有，東山鴨頭超好吃，我覺得鵝頭應該也不錯」、「那個眼睛要單獨挖出來吃才好吃哈哈哈，然後腦袋的豆花才是整隻的靈魂」、「不會啊，頭雖然多骨頭，可是也很好吃欸」、「我是滿喜歡吃頭的，腦很好吃，但眼睛實在不懂在吃什麼」、「你很正常，知道頭的美味在哪，反觀其他90%以上的人都不懂吃」。

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