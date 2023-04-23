雉在沙崙共享西瓜生態季　200顆西瓜共募得8145元捐款

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市野鳥學會23日上午在歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，原由友善耕作瓜農提供200顆西瓜讓民眾購買，支持友善耕作，然而今年因氣候異常，友善耕作瓜農的西瓜品質不佳，經討論決定不賣西瓜，200顆西瓜改讓大家自由樂捐，共募得8145元捐款。

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台南市野鳥學會理事長潘致遠表示，這現象在告訴我們，氣候的暖化與極端化，是越來越顯著。人類應當要思考如何與大自然和平相處，而不該一直持續無節制的消耗自然資源，開發破壞生態良好的綠地。

林務局嘉義林管處李定忠副處長、歸仁區朱雅宏區長及南關社大、荒野保護協會台南分會、台南大學生態保育社到現場一起參與本次活動。主辦單位特別感謝本年度承租牧草地的福壽實業有限公司無償提供場地，辦理如此有意義的活動。

台南沙崙農場總面積951公頃，擁有豐富的草原生態，是台灣西部環頸雉族群最穩定、最容易觀察的地方，同時也是全台灣最多人看過和拍過一級保育類草鴞的地方。然而沙崙農場將有200多公頃被規畫做為健康產業園區和沙崙產業園區，野鳥和野生動物的棲地面積一下子減少3成，數量也勢必隨之下降。這些綠地消失成為產業園區，對當地氣候與生態的負面影響會如何，是值得大家深思的課題。還有，剩下的700公頃是否能夠維持生態不被蠶食鯨吞，端看主管機關單位對自然生態保育的態度。

今日活動安排資深鳥友架設望遠鏡等待環頸雉和各種棲息於草地上鳥種的現身，也有帶領民眾散步賞鳥的行程解說，讓民眾認識棲息在沙崙的黑翅鳶、大冠鷲、黃鸝、草鴞等各具特色的鳥類生活習性，盼藉此凸顯守護生態重要。

「友善環頸雉西瓜」是當地農民在耕種作物過程，不毒鳥、減少使用除草劑、不架鳥網，讓動物也能夠安全自在的共享環境。鳥類在作物間啄食昆蟲覓食的時候，可能誤傷農場種植的西瓜、鳳梨等作物而導致賣相不佳。但部分瓜農樂於和禽鳥分享，不會刻意驅趕野鳥，甚至為了減少影響生態而用人工除草，持續以友善方式耕作，值得鼓勵。也透過每年一次的活動，邀請民眾一起來響應對生態的重視。

今天現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，其他還看到環頸雉、朱鸝、小彎嘴畫眉、五色鳥、大花鷯、大冠鷲、紅尾伯勞、棕背伯勞……等，令人振奮！