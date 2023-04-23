　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雉在沙崙共享西瓜生態季　200顆西瓜共募得8145元捐款

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市野鳥學會23日上午在歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，原由友善耕作瓜農提供200顆西瓜讓民眾購買，支持友善耕作，然而今年因氣候異常，友善耕作瓜農的西瓜品質不佳，經討論決定不賣西瓜，200顆西瓜改讓大家自由樂捐，共募得8145元捐款。

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市野鳥學會理事長潘致遠表示，這現象在告訴我們，氣候的暖化與極端化，是越來越顯著。人類應當要思考如何與大自然和平相處，而不該一直持續無節制的消耗自然資源，開發破壞生態良好的綠地。

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

林務局嘉義林管處李定忠副處長、歸仁區朱雅宏區長及南關社大、荒野保護協會台南分會、台南大學生態保育社到現場一起參與本次活動。主辦單位特別感謝本年度承租牧草地的福壽實業有限公司無償提供場地，辦理如此有意義的活動。

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

台南沙崙農場總面積951公頃，擁有豐富的草原生態，是台灣西部環頸雉族群最穩定、最容易觀察的地方，同時也是全台灣最多人看過和拍過一級保育類草鴞的地方。然而沙崙農場將有200多公頃被規畫做為健康產業園區和沙崙產業園區，野鳥和野生動物的棲地面積一下子減少3成，數量也勢必隨之下降。這些綠地消失成為產業園區，對當地氣候與生態的負面影響會如何，是值得大家深思的課題。還有，剩下的700公頃是否能夠維持生態不被蠶食鯨吞，端看主管機關單位對自然生態保育的態度。

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

今日活動安排資深鳥友架設望遠鏡等待環頸雉和各種棲息於草地上鳥種的現身，也有帶領民眾散步賞鳥的行程解說，讓民眾認識棲息在沙崙的黑翅鳶、大冠鷲、黃鸝、草鴞等各具特色的鳥類生活習性，盼藉此凸顯守護生態重要。

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

「友善環頸雉西瓜」是當地農民在耕種作物過程，不毒鳥、減少使用除草劑、不架鳥網，讓動物也能夠安全自在的共享環境。鳥類在作物間啄食昆蟲覓食的時候，可能誤傷農場種植的西瓜、鳳梨等作物而導致賣相不佳。但部分瓜農樂於和禽鳥分享，不會刻意驅趕野鳥，甚至為了減少影響生態而用人工除草，持續以友善方式耕作，值得鼓勵。也透過每年一次的活動，邀請民眾一起來響應對生態的重視。

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

今天現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，其他還看到環頸雉、朱鸝、小彎嘴畫眉、五色鳥、大花鷯、大冠鷲、紅尾伯勞、棕背伯勞……等，令人振奮！

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「雉在沙崙共享西瓜生態季」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場出現超過100隻三級保育類燕鴴，令人振奮。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
新冠變種「大角星」傳染力強！　2族群威脅大
曾文水庫超渴！蓄水率剩6.72%　官方揪出背後2兇手
企鵝妹宣布「今天開始走遍台灣」！路線曝光　網看傻：OMG
快訊／打敗魔獸！　T1年度人氣球星出爐
快訊／2女「交疊狀」陳屍新北汽車旅館！
宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠變種XBB.1.16「大角星」傳染力強！專家提醒「2族群」威脅大

雉在沙崙共享西瓜生態季　200顆西瓜共募得8145元捐款

不顧「鳴笛救護車」行人繼續過馬路！交通部搬法條曝：已違規

人妻婚後「偷用情趣用品」　夫氣炸提離婚：私生活很亂

點外送向女友道歉　開門收餐的卻是「她哥哥」！男客人回1句綠炸

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？鄉民問號：以前沒有啊　真相曝光

淨化火車？搭台鐵竟「燒香」拜拜　旅客疑為「煙供」點燃檀香

逾12年狀況差身障生交通車　教育部將專案補助換新

老闆狠心推倒阿嬤員工！飆髒話嗆路人「干你屁事」　網怒灌1星負評

寶馬車牌來了！23副BMW號牌釋出　5／1起限時3千元起搶標

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

原民妹聽「去買酒」瞪大眼　奶音拒絕：我要跟警察說

新冠變種XBB.1.16「大角星」傳染力強！專家提醒「2族群」威脅大

雉在沙崙共享西瓜生態季　200顆西瓜共募得8145元捐款

不顧「鳴笛救護車」行人繼續過馬路！交通部搬法條曝：已違規

人妻婚後「偷用情趣用品」　夫氣炸提離婚：私生活很亂

點外送向女友道歉　開門收餐的卻是「她哥哥」！男客人回1句綠炸

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？鄉民問號：以前沒有啊　真相曝光

淨化火車？搭台鐵竟「燒香」拜拜　旅客疑為「煙供」點燃檀香

逾12年狀況差身障生交通車　教育部將專案補助換新

老闆狠心推倒阿嬤員工！飆髒話嗆路人「干你屁事」　網怒灌1星負評

寶馬車牌來了！23副BMW號牌釋出　5／1起限時3千元起搶標

每天對自己說「我會越來越棒」　4方法讓高能量變成生活常態

象魔力再一週返美動刀　今賽前和隊友告別：想親口和他們說

駐韓美軍司令：北韓金正恩研發「第二次打擊」　核武反制美軍攻擊

被球K到腦震盪　林安可有拜拜：不要再被打

《間諜家家酒》作者突然獲推特「金勾勾」...畫安妮亞問號回：我什麼也沒做

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

費鴻泰初選落敗再發聲　喊話支持者「我們保持聯絡」

桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

網友崩潰！搬到山邊「屋內灰塵卻變多」　內行點出關鍵

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

老闆狠心推倒阿嬤員工！嗆路人「干你屁事」

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？　真相曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

近7成民眾不知「回國1重要規定」

今彩539頭獎「5注中獎」

糖尿病患喝「2飲品」死亡風險降2成

更多熱門

相關新聞

回家驚見陌生高麗菜！兇手是兔兔

回家驚見陌生高麗菜！兇手是兔兔

大陸網友「覓鯨」分享了自家兔子偷吃食物的照片，他買了一顆西瓜準備切來吃，沒想到回家時發現原先的西瓜不見了，取而代之的是一顆無皮瓜，才驚覺是兔兔做的好事。

鳳林西瓜寒害補助　每公頃6萬2申請至5／1

鳳林西瓜寒害補助　每公頃6萬2申請至5／1

西瓜變高麗菜！她驚見「兇手」傻眼：啃了1千多口

西瓜變高麗菜！她驚見「兇手」傻眼：啃了1千多口

西瓜突變成高麗菜　兇手無辜臉笑翻

西瓜突變成高麗菜　兇手無辜臉笑翻

鳳林西瓜受寒害達135公頃　縣府爭取現金救助

鳳林西瓜受寒害達135公頃　縣府爭取現金救助

關鍵字：

沙崙西瓜生態

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

轉雨降8度！　變天時間曝

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面