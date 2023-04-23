八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」　結果大逆轉

記者陳俊宏／綜合報導

台中市西屯區一間KTV包廂發生「八大妹遭扯髮潑熱湯」事件，其中打人的趙姓男子事後還嗆聲，「我們打女人乾（干）你們屁事」，並PO出手機號碼，要網友打電話給他，後來卻大逆轉，緊急關閉臉書等社群平台。

▼趙男拉被害人的頭髮。（圖／翻攝社會事新聞影音）



警方調查，孫姓女子與陳姓女子有2萬元債務糾紛，兩人21日凌晨約在KTV談判，沒想到雙方一言不合爆發肢體衝突，孫女遭到陳女、40歲林姓男子（陳女男友）、26歲趙姓男子痛毆。陳女甚至還拿了一鍋熱湯，直接往孫女頭上淋下去。

動手3人事後遭警方逮捕，台中地檢署複訊後，諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保。

▼趙男和陳女圍毆被害人。（圖／翻攝臉書）



而趙男事後還在網路留言嗆聲，「我們打女人乾（干）你們屁事，他X的有種一個一個打我電話僑辣（喬啦），一堆死網路鍵盤俠」，文末並公開手機號碼。未料，他隨後緊急關閉臉書、Instagram。

至於孫女臉部與頸部都有燒燙傷，送醫入住加護病房，之後轉到普通病房治療，沒有生命危險，但四肢、臉部都包滿紗布。據院方表示，她情緒穩定，也能正常飲食，顯示出堅強的意志力。

▼趙男公開嗆聲。（圖／翻攝《記者爆料網》）

