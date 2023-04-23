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台灣電子商務協會拜會凱創實業　探究電商成功路徑

▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

▲凱創實業許文南董事長(左)致贈公司20年的奇美博物館紀念定制品給灣電子商務協會理事長羅允俊。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

電商市場競爭激烈，如何脫穎而出？是各企業強化生存力的方向。台灣電子商務協會理事長暨清淨海董事長羅允俊，21日率領協會成員前往知名企業凱創實業進行深度交流表示，向成功電商企業學習深耕產業，掌握網路社群行銷、跨境電商等趨勢，才能把握機會開拓全球市場、回饋社會，將台灣電商產業邁向更高層次。▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

▲台灣電子商務協會前往龍頭企業凱創實業進行深度交流。（圖／協會提供）

羅允俊說，凱創實業歷經10餘年深耕有成，成功活躍於各大網路購物通路，成為3M、Whirlpool、Tefal、聲寶等國際品牌大廠青睞的合作對象。因此，凱創實業的成功經驗，引發協會成員的濃厚興趣。

▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

桃園子弟的凱創實業許文南董事長於企業分享指出，受到曾任職於喬文實業系統工程師及無敵科技業務專員期間的影響下，深刻體悟到科技與生活之間的密不可分，進而投入了網購產業。▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

▲許文南董事長歷年支持體育運動教育，收到的收藏品。（圖／協會提供）

一路走來，深感消費習慣隨著科技的發展不斷轉變，消費者的選擇也越來越多元，因此經銷商必須不斷創新。許文南說，電商企業除了扮演關心進銷存退貨等問題的基本角色，同時也要提昇任何能影響消費意願的全方面體驗。▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

▲凱創實業率先業界成立專職美編部門，架設專屬微型攝影棚。（圖／協會提供）

例如，凱創實業率先業界成立專職美編部門，架設專屬微型攝影棚，以更符合網路語言與視覺美感的圖文說明，提供更貼近新世代消費者的產品體驗，創造高於市場的行銷策略。

▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

在凱創實業的成功經驗下，許文南不僅注重企業的經營，也將回饋社會作為己任。以「天道酬勤、厚德載物」為經營公司理念，重視人才發展，打造幸福企業。此外，他長年回饋母校健行科大、世新科大、政治大學及等籃球運動教育支持，並在公司成立多元社團，鼓勵員工參與公益活動，成為台灣社會中的一股正能量。

▲台灣電子商務協會拜會凱創實業，探究電商成功路徑

▲凱創向台灣電子商務協會分享在經銷事業經營的獨到之處。（圖／協會提供）

羅允俊理事長對於許文南董事長深耕產業，積極掌握網路社群行銷、跨境電商等趨勢，開拓全球市場並回饋社會的企業精神，力表肯定直言是協會成員的學習目標，同時也歡迎對於對電子商務感興趣的企業人士加入協會，協會定期與成功電商業者進行交流、舉辦各種企業參與、講座、聯誼等活動，學習最新的趨勢與技術，拓展人脈，建立合作夥伴，共同為台灣電商產業發展打拚。

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