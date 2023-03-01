對抗不景氣！台灣電子商務協會：推動數位轉型強化企業競爭力

▲台灣電子商務協會創會理事長羅允俊表示，協會將積極建構電商平台通路，推動數位轉型。（圖／台灣電子商務協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對經濟專家預測，全球2023年經濟成長將不如2022年！中小企業如何強化競爭力，已成重要課題。台灣電子商務協會創會理事長羅允俊1日表示，協會將積極建構電商平台通路，推數位轉型，整合串流各大平台合作，建構屬於該會特有的商業模式，期政府協助，共同為會員的電商事業發展提供全力支援。

▲立委洪孟楷表示，對抗不景氣，中小企業抱團以數位共創、共好，展現團結力量大。（圖／台灣電子商務協會提供）

羅允俊說，面對大環境景氣不佳，該會展現行動力，除了定期辦理企業參訪、專家講座，和會員們一起學習如何透過電子商務的經營，大家共創經濟力。因此，2023年協會首場交流活動，2月中旬參訪台灣菸酒公司桃園酒廠，在桃園酒廠吳廠長帶領解說下，深刻了解台灣清酒的質感及文化特色，期建立未來電商通路合作機會外，也能跨通路建立電子商務友善產業經營環境。

▲台挺食品公司秦慧董事長「跨境進出口貿易交易」演講。（圖／台灣電子商務協會提供）

除了認識桃園在地企業文化，進行交流，協會亦邀請台挺食品公司股份有限公司、協會監事秦慧董事長進行「進出口貿易的攻略及創業歷程」演講，帶領會員理解跨境進出口貿易交易的大小事；出席交流活動的立委洪孟楷表示，中小企業抱團以數位共創、共好，是展現團結力量大的最好實例。立委湯蕙禎指出網拍電商崛起，她希望透過協會的力量，資源整合、連結人脈、也肯定協會羅理事長以利他精神，推動數位轉型。

▲湯蕙禎立委肯定協會以利他精神推動數位轉型。（圖／台灣電子商務協會提供）

市議員張碩芳、簡志偉表示，參訪和交流活動，讓台灣電子商務協會的會員們更深入了解了台灣的文化和產業，也讓政府和業界更加緊密地聯繫在一起，共同促進電子商務產業發展。桃園市政府青年局侯佳齡局長也表示，桃園推出全台最優青創貸款利息補貼政策，未來桃園的青年創業者能夠藉此得到更多的機會與資源，實現自己的夢想。

▲台灣電子商務協會為會員的電商發展提供全力支援。（圖／台灣電子商務協會提供）

包括：立委洪孟楷、湯蕙禎，桃園市議員簡志偉、張碩芳，市府青年局局長侯佳齡、觀光旅遊局局長周柏吟及經濟發展局黃穗鵬副局長等人，均出席活動。