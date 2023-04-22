沙沙商城「搶標福袋」資金崩盤　投資人組自救會...蒐集資料交檢調

記者邱中岳／台北報導

沙沙商城從大陸以視訊方式，在台灣發放虛擬福袋招攬會員，可以透過獻金換取積分標取福袋，得標的高價福袋再以現金交易方式轉換，因為獲利豐厚引起一陣炫風，但是因會員招收不足，後金補不上前金造成資金崩盤，大陸方面的負責人也消聲匿跡，受害的投資人今天出面指控，並強調已蒐集證據交由檢調偵辦。

據了解，沙沙商城來台後以虛擬福袋打出名號，但是因為會員招收不足，造成資金崩盤，整個福袋價值泡沫化，自稱來自大陸的「李總」、「妮可」講師也失聯。

▲沙沙商城資金盤崩坍，自救會出面協調解決問題。（圖／記者邱中岳攝）

沙沙商城主要透過現金購買積分，以積分標購福袋，現金部分則由台灣的行政人員協助，將台幣換成虛擬貨幣打回大陸給「李總」，從2022年11月開始，共計匯款4、5千萬元。

但因會員數量不足，所以購買積分金額也短缺，原本持有「高價福袋」的會員無法脫手，沙沙商城也沒有出面回收的機制，導致許多會員無法兌換現金，所以沙沙商城也瞬間崩盤。

▲中國大陸來台的沙沙商城，利用競標福袋獲利捲起炫風。（圖／記者邱中岳攝）

林姓男子則出面組成自救會強調，目前先搜集相關證據給調查單位，另外，也透過金主投資，將目前的商城改成「農場遊戲」，以購買積分養殖農作物，再將農作物出售變現的方式希望解決問題。

目前沙沙商城在台灣的信託基金約有1200萬元，但是因為遭到會員提告所以被凍結，自救會也呼籲，會員、幹部可以冷靜等自救會督促新進駐單位處理。