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【廣編】統一烘焙生活美學館「高雄夢時代」登場　眾多商品買1送1、抽超值福袋

▲▼ 統一集團,烘焙生活美學館,高雄夢時代,福袋,限量,OPEN小將。（圖／統一集團提供）

▲「統一集團烘焙生活美學館」近日移師高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。

圖、文／統一集團提供

今年台北烘焙展上最具話題、吸睛度最高的「統一集團烘焙生活美學館」，近日移師高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。統一集團旗下大家最熟悉、親切的日常烘焙美食將齊聚一堂，包括：統一麵包、Semeur聖娜、Amelie’s Bagel、昂舒巴黎、麥典、Cophi、CITY TEA現萃茶、黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA、瑞穗鮮乳、滿漢大餐、21 Plus等超過14家品牌參展，現場不只有滿滿現烤出爐的麵包香、美味試吃，各家品牌祭出的眾多優惠好禮也保證讓你直呼：真香！

除此之外，小朋友最愛的OPEN小將、波堤獅、雪鈴兔波波人偶都會到現場與大家一起唱跳玩遊戲，打造最歡樂的烘焙生活展覽。

麵包控買起來，眾多優惠組合超划算！由烘焙名師呂昇達監製的昂舒巴黎肉桂捲現烤現做，淋上滿滿核桃焦糖醬，限時買一送一，熱銷千萬的法式小泡芙買二送一，美味加上優惠讓人無法抗拒。

烘焙愛好者必看、必BUY獨家優惠！現場麥典麵包專用粉一年僅此一檔最優惠的訂閱活動，更加碼千元烘焙神器好禮三選一。眾多烘焙名師指定推薦的文師傅烤盤油，也推出展場限定３瓶體驗價360元的活動。

加碼活動拚手氣贏大獎！ Amelie‘s Bagel及統一蛋糕屋推出超值福袋，人人有獎！加碼再抽台北時代寓所住一晚！

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