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社會 社會焦點 保障人權

男無照又違停「雙手還狂抖」　手機殼白粉末露餡...搜出百包毒品

記者邱中岳、蔡怡萍／台北報導

台北市中山分局員警日前巡邏時，看見一台在紅線上違停的汽車，上前盤查後發現男駕駛沒有駕照，而男子神色慌張、雙手不停顫抖，眼尖員警並在他的手機殼上發現詭異「白色粉末」，當場檢驗呈毒品陽性反應，進一步在車內找到近百包的毒品，男駕駛疑似自己一邊吸毒、一邊當「小蜜蜂」隨時外送毒品，全案依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送偵辦。

▲▼販毒小蜜蜂無照違停 遭警盤查起獲毒包 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲販毒小蜜蜂吸毒吸到鏘，違停被警方盯上，發現無照駕駛外，還起獲近百包毒品 。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）
中山分局長春路派出所員警於本月11日清晨4時許，巡經民生東路一段時，見一租賃小客車違停於紅線，遂上前盤查，一輸入資料發現駕駛施男為無照駕駛，交談過程中施男對警方的問題言詞前後矛盾，且雙手顫抖，員警於其手機保護殼上發現不明白色粉末，疑似毒品殘渣，當場檢驗果然呈第三級毒品愷他命陽性反應。

▲▼販毒小蜜蜂無照違停 遭警盤查起獲毒包 。（圖／記者邱中岳翻攝）

員警隨後於車內仔細翻找，共起獲彈簧刀一把、金屬球棒一隻、第三級毒品愷他命22包、摻有第二級毒品安非他命之毒咖啡包77包、沾有愷他命粉末之吸管一隻，及疑似販賣毒品之贓款2萬餘元，將男子依毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送偵辦。

中山分局呼籲，年輕朋友於尋找工作時，建議先查明是否涉及不法，若於網路遊戲或社群軟體群組，發現以暱稱代替疑似毒品之食品或藥物者，切勿好奇嘗試，亦勿貪圖一時的利益而誤入「快速、輕鬆賺錢」的求職陷阱，遭販毒集團利用而身負重罪。

▲▼販毒小蜜蜂無照違停 遭警盤查起獲毒包 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼販毒小蜜蜂無照違停 遭警盤查起獲毒包 。（圖／記者邱中岳翻攝）

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