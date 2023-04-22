徐巧芯爆手握費鴻泰「包小車載人」畫面　今派監票員守投票點

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市第7選區的「芯費大戰」打得激烈，徐巧芯21日晚間爆料費鴻泰陣營有包車載人投票的狀況，已違反參選公約以及黨內條款，呼籲費懸崖勒馬。儘管沒有大型車的包車狀況，但徐巧芯今在投票時透露，有拍到小型車來回接送的畫面；另外，今天也會派監票員在3個黨員投票所監票。

徐巧芯表示，昨天接獲檢舉後便立刻展開調查，打給當事人詢問是否有進行這樣的行為，因為他與費鴻泰委員是有掛上聯合看板，所以認定是屬於助選員；而對方接到電話後也沒有否認，「我告訴他這樣可能會違法、希望他取消，他就回答好」，後續我收到傳單後，也透過Line請他取消違規行為，他也告知已經取消。

徐巧芯說，該位里長在深夜又改口說這叫坐公車，而且可以刷悠遊卡，但其指定的上下車地點，距離投票現場還要走好長一段路，而且公車是屬於公運處管轄，「台北市政府不應該也不可能更不宜介入黨內初選」。

「昨天我向市府調查，確認確實有包車、並非由市府作任何協調。」徐巧芯指出，市府昨天回應，沒有介入、包車不能刷悠遊卡，因為不屬於台北市公車系統，所以並非加開公車，「是透過關係喬了一台包車，協助費鴻泰委員支持者上下車到投票所投票」。

「這樣行為已經非常清楚，我都有向市府、向當事人查證，然後也有證人、也有文字紀錄、也有跟包車者的錄音紀錄，非常證據齊全情況下才會提出。」徐巧芯說，選前發生這事情查完後馬上公布，是希望懸崖勒馬，只要停止這樣違規行為都沒有問題。

另外，徐巧芯也提到，今天會派助理在投票所監票，也會特別注意，因為有哪幾個點會發生這樣事情事前都知道。除了監票外，在可能的上車點都有請人注意有沒有包車行為，「目前沒有，希望只是單一事件，希望透過昨天的呼籲可以全數取消，自行來投票」，如果是樁腳當然可以拉票，但投票要自己來，不能別人幫你出車錢，這是最基本競選行為。

但徐巧芯透露，今天仍在另外一個地方有看到載人的情況，會詢問這趟有沒有自己付車錢。有大型車也有包小型車的，包小型車的已經有拍到上車畫面，等到對方下車投票，「我們會詢問他這趟車前是自己付嗎？如果對方回答不出來或沒有付錢，就有可能再形成違規，會跟市黨部檢舉」。