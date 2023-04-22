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社會 社會焦點 保障人權

最新狀況曝！八大女被潑整鍋熱湯　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中市某KTV包廂21日凌晨發生恐怖暴力事件，疑似從事八大行業的29歲孫姓女子因為2萬元債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打，甚至遭到熱湯潑臉，導致她臉、頸部嚴重燒燙傷，經緊急送醫後，目前仍在醫院觀察。而孫女的最新狀況曝光，據院方表示，孫女目前已轉普通病房，臉部跟四肢都包滿紗布，所幸意識清楚，並無生命危險。

▲▼台中,熱湯,KTV,八大行業,鬥毆。（圖／資料照）

▲台中KTV恐怖鬥毆。（圖／資料照）

警方調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，2人21日凌晨約在台中某KTV解決問題，沒想到雙方一言不合爆發肢體衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，甚至還遭潑灑熱湯。

▲台中KTV衝突事故。（圖／翻攝自臉書）

從畫面當中可以看見，孫女慘遭一路拖行、扯髮及毆打，陳女見人被打倒在地仍不解氣，端起桌上的熱湯就朝著對方臉上潑去，痛得孫女當場大叫。孫女被潑熱湯以後，又被陳女抓著不斷痛毆，受到慘無人道的對待，事後也緊急送醫治療。

據院方表示，孫女尚未製作筆錄，但目前意識清楚，沒有生命危險，不過四肢、臉部都包滿紗布，正在普通病房接受治療。

另外，涉嫌動手的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。

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