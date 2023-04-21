屏東市復興圖書館　即起募新書送白米…豐富閱讀

▲屏東市復興圖書館發起募新書送白米活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市復興圖書館為升級藏書量及更新度，讓民眾有更多元豐富的閱讀資源，辦理「書中自有黃金屋-募新書、捐好書」活動，凡捐贈2017後出版圖書8本以上，即可兌換屏東市農會生產之2公斤優質白米1包。

復興圖書館自2019年整建之後，擁有絕佳的明亮舒適空間，院落式的建築、四周玻璃採光，陽光穿透院子，串聯綠意與閱讀空間，是個森林圖書館。除了提供良好的閱讀場地外，也成為最佳的戶外教學場所之一，常有附近的小學來此參訪。

圖書館除有卓越的硬體設備外，也需要不斷更新館藏內涵，在知識爆發的時代，各種新知、新書源源不絕，圖書館作為知識薈萃的寶地，也要跟上更新的腳步，為此辦理捐新書、送白米活動，希望能為復興圖書館帶來更多新知泉源、提供民眾更優質的服務。

歡迎民眾捐贈家中閒置的二手書籍，共享資源充實圖書館館藏，凡捐贈8本以上，即可兑換2公斤優質白米1包。

收書時間：4月份每週二、週六上午10時至下午5時，至5/14(日)止。地點：屏東市復興圖書館櫃台（屏東市建南路162號）

為符合館藏空間及民眾閱讀需求，訂定捐書範圍及規則：

1. 受理贈書以2017年後出版的圖書資料為主。

2. 有下列情形之圖書資料，不予受理：

教科、升學、就業考試等參考用書。

廣告及宣傳性之出版品。

過期期刊、報紙及宣傳性刊物。

宗教善印經書（如宗教結緣書）。

塗鴉畫線、註記、缺頁、泛黃、發霉、泡水、破損不堪或套書不全之圖書。

違反著作權法及版權相關法令規定之圖書。