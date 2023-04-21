山西下起4月雪！　多地氣溫驟降30度...積雪深度達20公分

記者魏有德／綜合報導

大陸山西自昨（20）日起氣溫驟降，多地降溫幅度達到攝氏30度，一天之內完成「夏返冬」。直至今（21）日上午8時，左雲積雪深度達24公分、右玉23公分，右玉更是打破當地有氣象觀測記錄以來最深積雪紀錄，為因應氣候變化，山西已拉響全省範圍的暴雪黃色預警。

▲大陸山西飄起四月雪，部分地區積雪深度達22公分以上。（圖／翻攝微博青蜂俠，下同）

《大象網》報導，對於山西此次降溫及降雪情況明顯，氣象分析師王偉躍表示，隨著冷空氣東移南下，低層氣壓梯度加大，東風加強，同時在700hPa高度有偏南急流提供水汽支持，導致山西等地的動力和水汽條件都很好，有利降雪的產生。另外山西的地形也有一定助力作用，東邊的太行山在暖濕氣流經過時會提供一定動力抬升。

透過當地民眾傳自網路上的影片可以發現，山西這次降下的「四月雪」讓大多數地區都鋪上一層白毯，雪景宛如身處於冬天一般，還有部分停在路邊的車輛上也堆起一層厚厚的積雪，民眾甚至還得動用工具來鏟雪，才能順利出行。

▲大陸24小時內變溫實況衛星圖。（圖／翻攝大陸國家氣象信息中心）

根據大陸國家氣象信息中心的衛星圖顯示，大陸華北地區在今日上午10時測得的溫度多在攝氏零度線以下，最低溫達到攝氏零下14度左右，在四月即將由春天進入夏天的時期來看，這次出現氣候異常的情況相當罕見。

