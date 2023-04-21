可果美超狂聯名大甲鎮瀾宮！媽祖肖像印上包裝　有喝有保庇

▲「可果美」與大甲鎮瀾宮媽祖推出限定聯名款包裝，Q版媽祖印上經典鐵罐，光看就覺得「神力十足」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

2023最令人驚豔的聯名出爐！知名蔬果專家「可果美」與大甲鎮瀾宮媽祖推出限定聯名款包裝。可果美首度推出聯名包裝，選用可果美熱銷55年的經典商品「100%鐵罐蕃茄汁」，在包裝上印上媽祖肖像，光看就覺得「神力十足」！大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月21日起駕，遶境行程中也將擺出數個現場攤位，除了有媽祖聯名款「100%鐵罐蕃茄汁」，還有「野菜一日100%綜合蔬果汁」，就是要攜手媽祖來保庇，一起為大家的健康應援。

▲可果美總經理林宮男（右）期許透過這次可果美與大甲鎮瀾宮的首度聯名，一起守護信眾健康。

媽祖生日就要到了，一年一度的媽祖遶境讓全台信徒引頸期盼，此次聯名商品中出現令人驚豔的跨界聯名－可果美蕃茄汁，可果美總經理林宮男表示：「可果美秉持自然、健康的經營理念，利用蔬果提供消費者多元且健康的產品，同時不斷精進持續深化蔬果應用的專業與價值，在豐富消費者餐飲經驗之餘貢獻國民健康生活，在產品品質上更是嚴格把關，希望帶給消費者安心的感受，如同媽祖保庇大眾，真心誠意地守護信眾。」而提到這是可果美在地55年深植人心的鐵罐蕃茄汁與台灣民間最重要心靈依靠的媽祖聯名推出限量包裝，也將在遶境現場分享給參加的民眾，總經理林宮男更分享：「繞境中除了提供民眾與鎮瀾宮媽祖聯名的鐵罐蕃茄汁外，還加上了日本超人氣蔬菜汁野菜一日100%綜合蔬果汁，期許可果美能夠成為消費者心中值得信賴與健康的選擇。」

▲可果美「100%蕃茄汁」與「野菜一日100%綜合蔬果汁」都會在遶境現場應援。

可果美最為人熟知的熱銷品項「100%蕃茄汁」，鐵罐包裝更是經典，而可果美蕃茄汁經過獨家加熱破碎技術的特殊處理，可以將茄紅素完全釋放。此外，可果美堅持使用契約農場培育的完熟蕃茄，將契約農場細心呵護蕃茄的心意轉達給消費者，並強調100％無添加糖、鹽、防腐劑及人工色素，以最自然的原味忠實呈現，全家一起飲用也安心。自4/21起，全台全聯福利中心、三大量販及區域超市、可果美健康宅配網都可以買得到。

▲野菜一日100%綜合蔬果汁，共使用12種蔬菜，小小一罐補足大大營養。

而有「蔬果專家」之稱的可果美，也推出日本大人氣「用喝的蔬菜」——野菜一日100%綜合蔬果汁，共使用12種蔬菜，如蕃茄、胡蘿蔔、羽衣甘藍、芹菜、蘆筍、青江菜、綠花椰菜⋯⋯等，100%無添加糖、鹽、防腐劑，「野菜一日100%綜合蔬果汁」一瓶就含有12種蔬菜的精華，且每瓶皆含有15.7毫克的茄紅素，營養十足、熱量僅90.8大卡，小小一瓶幫助快速補充蔬菜營養，對於忙碌的現代人來說超便利。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月21日起駕，遶境行程為期9天8夜，路線將橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市。

▲遶境行程中也將擺出數個現場攤位，除了有媽祖聯名款「100%鐵罐蕃茄汁」，還有「野菜一日100%綜合蔬果汁」，攜手媽祖來保庇。

大甲鎮瀾宮今年度媽祖遶境時間定於4月21日週五深夜起駕，為期9天8夜，路線將橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，4/21大甲鎮瀾宮18～24點、4/24新港奉天宮12～18點、4/25新港奉天宮10～16點、4/26西螺新天宮12～18點都可以在現場看到可果美的攤位，現場亦將發送可果美100%蕃茄汁及野菜一日100%綜合蔬果汁，守護遶境民眾的健康，快揪親友一起來朝聖媽祖、喝可果美。

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