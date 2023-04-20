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來家樂福100％點數變現金！累積點數折現、換購優惠無限大

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

▲家樂福會員紅利點數既可以在消費時當現金抵用，也可加價換購商品。（圖／業者提供，下同）

圖、文／家樂福提供

你一定沒有想過，點數也可以這麼有用！家樂福會員的紅利點數妙用無窮，既可以在消費的時候當成現金抵用，也可加價換購商品；家樂福幫你守住錢包，除了可以快速累積紅利點數，每檔目錄也都有針對會員的優惠好康，還等什麼呢？現在就免費加入家樂福會員，開始累積紅利點數，讓家樂福陪你一起，越買越划算，每一元都花得物超所值吧！

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

消費的每一元，累積成紅利點數，1元＝1點

是的，不要懷疑，只要是家樂福會員，在家樂福消費的每一元，都會回饋成1點的紅利點數，紅利點數的妙用無窮，包括：在購物結帳時，使用累積的點數來折抵金額，300點就能折抵1元，折抵無上限；或者使用點數來加價換購商品，都非常划算，完全能夠感受得到家樂福對會員源源不絕的愛，更重要的是，申辦家樂福會員卡完全不用會費，立即申辦成為會員，就能立即累積紅利點數，而且，家樂福紅利點數終生有效！

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

家樂福的紅利點數可以加價購商品，現在就能來一波！今年適逢迪士尼100週年，家樂福特別推出會員獨享點數加價購「星光百年GO GREEN」換購限定商品，除結合環境友善的概念，均使用綠色友善地球原料外，更取得迪士尼授權將打造9款時尚與環保兼具的綠色生活小物，包含：吸水快乾，可重複使用的木漿棉環保擦拭布，適合一般膚質洗手清潔用的剪影造型串皂，小熊維尼造型爬梯購物車，小巧可愛又療癒的魔豆盆栽，還有多款100％天然無毒竹纖維材質環保餐具組，容易清洗也不易沾黏油品。即日起至5月21日，家樂福會員獨享最低只要800點＋99元即可換購GO GREEN永續概念換購商品，一起GO GREEN吧！

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

而為了讓會員備感受重視，每個月疊日，家樂福更會推出會員滿額贈活動，如2/2推出會員消費滿額贈inLove CAFÉ中杯熱美式、3/3推出滿額贈小麥秸稈環保餐具、4/4則是贈送韓國超人氣啵樂樂乳酸飲料，想知道接下來還有什麼好康滿額贈品嗎？不妨在5/5、6/6都到家樂福看看！

家樂福會員好康享用不盡

既然紅利點數妙用這麼多，當然要想辦法快速累積點數啦！家樂福最寵愛會員了，不僅每檔促銷目錄都有「購買指定商品享紅利點數10倍數送」活動，在會員生日當天以最高結帳金額贈20倍紅利點數，還會不定期舉辦紅利點數回饋抽獎活動，就是要讓每位會員都能用最快的速度累積紅利點數，獲得更多好康！

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

另外，在每檔促銷目錄，也都有針對會員的優惠，除購買指定商品享會員價、購買指定商品買一送一等優惠活動，還會推出單筆消費不限金額，享指定商品加價購，身為家樂福會員，實在是太幸福了！

▲▼家樂福最寵愛就是你！累積點數來省錢。（圖／業者提供）

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