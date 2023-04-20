　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市「放水」貪官曝！涉包庇不實驗收水門　再被上銬移送

▲▼台北市水利署副工程司方龍乾。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市水利處副工程司方龍乾(中)涉貪，用外套遮住手銬被調查官戒護移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導　

台北市府水利處副工程司方龍乾，先前因「北市瀝青弊案」遭起訴，獲判無罪確定後，又遭檢調查出，涉嫌包庇施作河濱公園疏散門（水門）維護工程的廠商，疑似從中換取不正利益，19日被依貪污罪被告身分遭約談後因拒絕夜間偵訊，20日中午才被上銬移送台北地檢署，等候檢察官複訊。

檢調獲報，任職於水利處高灘地機電管理站的方龍乾，因涉嫌在「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等4件採購案中，為了協助廠商完成履約，忽視廠商未按規定施工等疑慮，以不實驗收等方式，圖利廠商，水利處19日已表示，將全面清查相關履約過程資料，並嚴正聲明，目前積極整備防汛工作，不會受到此個案影響。

事實上，方龍乾早在2006年就捲入前市議員許富男向瀝青業者索賄案，遭檢調約談後，因涉嫌收賄5萬元遭起訴，並被市府記過停職。不過，案件歷經三審後，法院認為，方龍乾被控收賄的時間點，人正在辦公室批示公文，隨後又去參加慶生會聚餐，因此認為白手套的證詞不可信，判決方男無罪確定。

方龍乾復職後，改到水利處高灘地機電管理站任職，再次因水門維護工程涉貪，檢調19日依圖利、利用職務詐取財物等罪，兵分6路搜索方龍乾的辦公處所等地，並約談方和高灘地機電管理站站長郭耀崇等7名官商，除方男拒絕夜間偵訊，20日上午才完成調查局筆錄後移送北檢，郭在稍早已獲檢察官依《貪污治罪條例》諭令50萬元交保，廠商葛震洋遭聲押禁見、王姓會計20萬元交保。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大谷翔平爸媽開出「媳婦條件」！　不能是這職業
17歲槍手狂掃42槍後「搭小黃走」　運將目擊腳軟
《女兵》男星遭控毆女友！　「她嘴唇流血是嘴唇乾」
前JKF女郎「中空裝」出庭！　母幫腔：不是約砲
快訊／桃園市保大搜出毒品　4警遭開鍘
女大生過馬路慘摔「被水流沖走」！　校門口變滑水道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

17歲槍手狂掃42槍！搭小黃「邊聯絡律師」投案　運將全程目擊腳軟

賭1萬元騙傳播妹喝大杯！淫男闖紅燈迷姦判刑9年　賠償金額曝光

男星與女友互毆現身法庭！否認動手...親曝過程也有「胃藥」關鍵字

桃園市保大警捲毒品案...4人貪瀆罪交保　警方開鍘：立即調離現職

前JKF女郎中空裝現身！被控詐400萬反告跟騷　母幫腔：約拍非約砲

台南路上卡丁車「加掛」載童　網友圍剿警將開罰...家長這下慘了

快訊／北市「放水」貪官曝！涉包庇不實驗收水門　再被上銬移送

快訊／新北當街掃射42槍！　17歲槍手「犯案3分鐘」衝警局投案

承認接受性招待...226萬黑錢來源不明　台南前經發局長貪污起訴

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

17歲槍手狂掃42槍！搭小黃「邊聯絡律師」投案　運將全程目擊腳軟

賭1萬元騙傳播妹喝大杯！淫男闖紅燈迷姦判刑9年　賠償金額曝光

男星與女友互毆現身法庭！否認動手...親曝過程也有「胃藥」關鍵字

桃園市保大警捲毒品案...4人貪瀆罪交保　警方開鍘：立即調離現職

前JKF女郎中空裝現身！被控詐400萬反告跟騷　母幫腔：約拍非約砲

台南路上卡丁車「加掛」載童　網友圍剿警將開罰...家長這下慘了

快訊／北市「放水」貪官曝！涉包庇不實驗收水門　再被上銬移送

快訊／新北當街掃射42槍！　17歲槍手「犯案3分鐘」衝警局投案

承認接受性招待...226萬黑錢來源不明　台南前經發局長貪污起訴

VICTON不再續約！　「3成員合約到期」：希望大家不變地支持與喜愛

台積電首季每股盈餘7.98元　季減三成

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

花蓮垃圾去處！台泥氣化爐7月試運轉　每日最高可處理200噸

又一空手道神雕俠侶！谷筱霜攜吳峻維爭亞運奪牌圓買房夢

台積電上漲3元收513　台股下跌62點險守15700

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

社會熱門新聞

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

恐怖瞬間！苗栗男上班途中遇坍方　整輛車被砸爛

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

淡水惡火3死1命危　神明廳失火斷活路

大雨狂下！竹北深夜土石流　急撤離住戶

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

淡水惡火3代同堂3死5傷！大媳婦悲曝「奪命原因」

即／父子墜大漢溪！兒先獲救　爸漂3公里救起已斷氣

更多熱門

相關新聞

北市水門弊案！　廠商聲押、1公務員50萬交保

北市水門弊案！　廠商聲押、1公務員50萬交保

台北市府水利處副工程司方龍乾，因涉嫌包庇施作河濱公園疏散門（水門）維護工程廠商，以不實驗收等方式，站長郭耀崇涉嫌放水讓未按規定施工的廠商過關，19日遭檢調單位搜索約談到案。經檢調漏夜偵訊後，認為郭耀崇涉犯《貪污治罪條例》重罪，諭令50萬元交保，廠商葛震洋則聲押禁見。

北市水門弊案　涉貪官員17年前也曾遭起訴

北市水門弊案　涉貪官員17年前也曾遭起訴

即／北市水利工程爆驗收放水　站長7官商遭約談

即／北市水利工程爆驗收放水　站長7官商遭約談

快訊／板橋路燈工程3工人遭電擊！1人命危

快訊／板橋路燈工程3工人遭電擊！1人命危

陸貪官攜老婆四處整容陷「美容腐敗」 女局長美色上位整翹臀花220萬

陸貪官攜老婆四處整容陷「美容腐敗」 女局長美色上位整翹臀花220萬

關鍵字：

水利處水門貪污高灘地疏散門工程包庇貪污圖利利用職務詐欺取財

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面