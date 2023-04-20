讓台流成護國神山！《文創法》初審通過　投資抵減從5年增到10年

▲《模仿犯》的亮眼成績，讓人期待台灣文化內容產業也能成為「護國神山」。（圖／Netflix）

記者林育綾／台北報導

《模仿犯》在Netflix推出時，首周全球累計觀看長達1774萬小時，可見台流影視音實力！台灣文化創意產業能否也成為「護國神山」？文化部指出需要民間一起投入，因此《文創法》修法，鼓勵民間企業投資，可抵減稅額為誘因，原定實施年限為5年，今（20）日立法院委員考量文創產業的成長需要時間，一致通過延長為10年。

立法院教育及文化委員會今初審《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，增訂有關打擊黃牛票相關罰則；此外在文化創意內容產業上，也提出可抵減稅額，吸引民間企業投入相關產業，壯大台灣文化內容。

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立委林宜瑾上午在質詢時指出，台灣改編宮部美幸小說《模仿犯》為台劇，在Netflix上架首周，全球累計觀看長達1774萬小時，登上非英語排行第2名，也擠進全球影集排行前10名，可見台灣不缺創意人才，但缺投資與栽培，雖然有被世界看見，但量太少，以致於無法匯成「流」。

文化部長史哲回應表示，其實「韓流」走了20年才有如今實力，很多人會說台灣文化內容缺資金，其實也缺乏讓我們進入國際市場的時間，如果不願意付出資金和時間、不願意讓它犯錯，就像沒有犯錯空間的選手，不可能直接打進國際賽，因此在這次《文創法》修法，首度提出將投資抵減納入文化產業，吸引民間來投資。

▲立法院教育及文化委員會審查《文化創意產業發展法》初審通過。（圖／范雲辦公室）

修法重要突破包含適用對象特別兼顧事業及個人；投資標的除常見以公司或事業為主體外，更加入符合影視音實務的專案型投資，如投資一部電影等亦可適用；持股時間亦由3年放寬為2年，事業最高抵減率20%、個人最高減除率50%等。

而投資抵稅原本規定之實施年限為5年，今日立委考量文創產業的成長需要時間，審查時改為實施年限為10年，其他增訂條文也初審通過。

史哲說，短時間內要讓台灣文化內容產業成為像台積電一樣的「護國神山」不太可能，但總是要有開始。如今《文創法》通過初審，他表示在壯大文化內容這方面還有很長的路要走，不過看起來，大家對於台灣內容產業能夠打國際盃都寄予厚望。他認為，就是從資金面、人才培訓面、國家獎補助面，各方面到位才可能有機會。