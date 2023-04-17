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許厝港自行車景觀大橋通車　兩側裝設CCTV遠端監控保護濱海生態

▲許厝港自行車景觀大橋通車

▲許厝港自行車景觀大橋通車。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「許厝港自行車景觀大橋興建工程」、17日於大園區許厝港濕地舉行通車典禮。市長張善政表示，該座大橋不但串聯北邊的許厝港濕地及南邊的草漯沙丘地質景觀公園，也讓居民日常通行與鐵馬族來往更方便，不必繞道便可跨越老街溪出海口，有效串聯濱海生態旅遊廊帶。

張市長提到，市府未來也規劃在許厝港自行車景觀大橋南岸設置「許厝港歷史人文廣場」，紀念許厝港開墾先民許鳳、郭光天的史事；而位於許厝港北側的「許厝港濕地公園及生態廊道」目前正進行規劃設計，完工後能近距離進行賞鳥體驗及生態旅遊，提升觀音、大園地區的遊憩品質。

▲許厝港自行車景觀大橋通車

海管處長江育德表示，許厝港濕地在104年經內政部劃定為國家級重要濕地，市府於105年6月接受營建署委託代管，秉持「以鳥為本」原則進行清淤、回填魚塭等工作，成功復育濕地面積共22公頃，吸引許多鳥類及賞鳥人潮，市府近年與營建署及桃園市野鳥學會協商達成共識，於許厝港濕地核心區外新建「許厝港自行車景觀大橋」。

▲許厝港自行車景觀大橋通車

江處長說明，「許厝港自行車景觀大橋」工程於110 年10月25日開工，並於今（112）年1月11日竣工，橋樑總長200公尺、橋面寬4公尺，總經費為9,473萬元，橋身採薄型化及流線式設計，融合河灣、波浪、沙丘、水鳥等環境元素的線條，展現地方特色，並以「飛翔之翼」型塑許厝港國家級重要濕地意象，更榮獲「2021年國家卓越建設獎—最佳規劃設計金質獎」殊榮；鋼筋混凝土拱橋則採用高強度抗硫混凝土，可抗鹽分腐蝕，延長橋梁使用年限，降低後續養護成本，並將於大橋兩側裝設即時CCTV遠端監控，落實「以鳥為本、和諧共存」的生態環境。

有關許厝港濕地整體營造，江處長表示，海管處已於大橋周遭陸續完成了小燕鷗天幕廣場、濱海自行車道優化、白沙屯及潮音海觀景步道等工程，未來許厝港自行車景觀大橋南岸規劃增設許厝港歷史人文廣場、濕地公園及生態廊道，並於台61線快速道路橋下興建「許厝港低碳轉運中心」，守護桃園沿海珍貴的海岸生態資源。

包括立法委員黃世杰、市議員吳進昌、徐其萬、陳美梅、游吾和、海洋委員會海巡署北區分署長廖德聖、市府環保局長陳世偉、水務局長劉振宇、海管處長江育德、環境清潔稽查大隊長林立昌、大園區長徐藍科、大園區里長聯誼會長林有財及各里里長、大園國際商圈發展協會理事長常明德、桃園市野鳥協會理事長蕭博益、桃園區漁會理事長謝仁江、大園區老人會長陳瑞昌等均一同出席通車典禮

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