今16:14入「穀雨」！「4生肖」恐遇血光之災　命理師：重者喪命

▲今迎穀雨，命理師點名4生肖恐有血光之災。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

今（20）日下午4點14分即將進入「穀雨」的節氣，命理師楊登嵙提醒4生肖屬鼠、龍、猴、狗的人，出入需特別留意恐有嚴重車關，另容易發生感冒或皮膚過敏等健康問題。

命理師楊登嵙在《旺好運》運勢專欄，點名屬鼠、龍、猴、狗等4生肖的民眾，在迎接「穀雨」的4月下半恐有血光之災，出入需注意交通安全，否則輕者損財、重者喪命；另健康方面，容易出現身體痠痛、頭暈、感冒或是皮膚搔癢等問題，切勿太過勞累。

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楊登嵙說明，「穀雨」的到來意味著降雨量增多、氣溫轉暖，促使身體濕氣不容易排出，過多濕氣堆積導致食慾變差，感冒、過敏等疾病發生率隨之增加，建議遵循「6大開運養生與禁忌」安然度過。

1.食的養生與禁忌：

建議在「穀雨」節氣期間，多吃一些能健脾除濕的食物，例如薏仁、山藥、芡實、黑豆、冬瓜、山藥、百合、木耳等，或是黑芝麻、小麥胚芽等富含維生素B群的食物，有助於緩解精神壓力和調節情緒。另外，不宜進食羊肉、麻辣火鍋及辣椒等燥熱食物，以防邪熱化火，也應避免冷飲、寒涼飲食。

2.衣的養生與禁忌：

「穀雨」節氣期間日夜溫差大，應特別留意適時增減衣物，以防感冒的發生。

3.住的養生與禁忌：

「穀雨」節氣期間因雨水增多、空氣濕度大，注意防潮與保持室內乾燥，可透過關閉門窗與除濕機降低濕氣。

4.行的養生與禁忌：

「穀雨」節氣期間容易下雨，出門記得帶傘以免淋濕，天雨路滑容易發生危險，最好避免雨天前往山區活動。

5.育的養生與禁忌：

俗話說「一年之計在於春，一日之計在於晨」，早晨是一天當中陽氣最旺之時，也是一年中生機最蓬勃的時刻，早起進行戶外運動，有助於新陳代謝，使人精力充沛。

6.樂的養生與禁忌：

「穀雨」節氣期間因天氣忽冷忽熱，容易出現憂鬱、悲傷、動怒等情緒紊亂的情況，小心罹患春季憂鬱症。

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