淡水一家8口遇火警！2樓親戚驚聞呼救聲　4人無生命跡象1人被救回

▲4歲陳姓男童無生命跡象送醫。（圖／記者黃彥傑攝）



記者張君豪、陳以昇、黃彥傑／新北報導

淡水區淡水路256巷某公寓3樓19日深夜發生火警，警消獲報後救出一家8口，其中3男1女無生命跡象，最小的是4歲陳姓男童，皆已緊急送醫急救，目前50歲女子已救回。

新北市消防局長李清安表示，起火建築為3層樓公寓，失火的公寓1樓、2樓各有7人，失火的3樓則有8人，警消11時13分獲報後，出動33輛消防車、11輛救護車及104名消防員，14分鐘控制火勢，15分鐘將火勢熄滅。

▲▼新北市消防局李清安局長。（圖／記者陳以昇攝）



據悉，被救出的8人都是一家人，整棟公寓3層樓都親戚關係，住2樓的親戚聽到呼救聲後立刻報案。此外，事故現場位處偏僻，大型水箱車根本無法進入，小部水箱車僅能在離60公尺處布水線，也影響了救災速度。

患者部分，李清安指出，24歲陳姓男子意識不清，送往淡水馬偕醫院、19歲陳姓男子輕傷，送往淡水馬偕醫院、30歲陳姓男子輕傷，送往淡水馬偕醫院；另外當場無生命跡象有4人，分別為4歲陳姓男童送往淡水馬偕醫院、70歲男子送往北市榮總醫院、50歲女子送往北市振興醫院、70歲女子送往北市新光醫院。

▼傷患分別送往各醫院，目前已救回一名無生命跡象的50歲女子。（圖／記者黃彥傑攝）

