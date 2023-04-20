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社會 社會焦點 保障人權

大雨狂下！竹北深夜土石流　急撤離住戶

（圖／翻攝鄭朝方臉書）

▲現場土石崩落。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

今年入春最強春雨影響，中央氣象局今天（20日）清晨持續對台南以北發布「豪大雨特報」。竹北市長鄭朝方表示，大眉里社區19日晚間傳出土石崩落情況，為確保住戶人身安全，也親自勸離鄰近民房住戶並安置旅館。

鄭朝方在臉書說，他與公所團隊獲報後，在深夜11時30分左右，趕抵現場掌握了解最新災況，經初步判斷，由於瞬間雨勢造成土壤含水量過高，中華路1483巷一處建築工地土方，在大雨沖刷下造成泥土滑動掉落，以致影響一旁社區安危。

（圖／翻攝鄭朝方臉書）

▲▼現場土石崩落。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

（圖／翻攝鄭朝方臉書）

鄭朝方表示，他與豐田派出所、豐田消防分隊、大眉里長張清龍也到場進行災情查報確認狀況，現場已圍封鎖線警戒，避免民眾靠近確保安全。

鄭朝方指出，擔心豪雨持續釀災，為確保住戶人身安全，也親自勸離鄰近民房住戶並安置旅館；土石崩落亦造成路燈斷損，公所會盡速完成修復，土方業主的相關責任仍待進一步釐清。

鄭朝方提到，現今當務之急，以保障市民安全為第一，預防勝於生命安全受損，也謝謝居民配合勸離。他特別提醒市民朋友，天雨路滑，外出要格外小心。

▼鄭朝方冒雨到場關心。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

（圖／翻攝鄭朝方臉書）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼15縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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