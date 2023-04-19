快訊／竹北2035戶無預警停電　楊文科證實了

▲竹北市中華路及福興路一段19日晚間無預警停電。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣竹北市中華路及福興路一段附近19日晚間無預警停電，影響2035戶。對此，新竹縣長楊文科也證實停電消息。台電表示，目前正積極搶修，預計晚間10點復電。

新竹縣長楊文科也19日晚間在臉書貼出竹北市停電通知，內文顯示竹北市中華路及興路一段因六家變電所鼓脹，導致2035戶停電，目前台電人員正在搶修中，造成原因待查，「提醒鄉親，行經路燈未亮路段，請減速慢行，注意安全」，「預計今(4/19)晚間10點復電，台電仍槍修中⋯造成不便，敬請大家見諒！謝謝大家！」。

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竹北市公所與市長鄭朝方指出，公所19日晚間陸續接獲民眾通知，竹北市轄內有多處停電狀況，受影響區域包含：新崙里、斗崙里住家停電；興隆路、中華路（興隆路口到福興路口）路燈未亮；以及福興路部分路段紅綠燈未亮等情形，公所團隊立即通報台電公司緊急處置。

鄭朝方表示，目前台電人員正在搶修處理中，台電公司表示，停電原因為六家變電所FQ05饋線事故所致，為儘量縮短停電影響用戶時間，除儘速派員進行搶修，並將逐步縮小停電影響範圍，於搶修過程陸續恢復局部區間供電，並加速完成搶修至全面修復，預估將於晚間10點復電，敬請民眾耐心等候，並注意安全。

【22:38更新】

台電新竹區營業處表示，新竹地區19日晚間大雷雨，因雷擊造成台電開關接頭故障，造成竹北地區部分用戶停電。主要為六家變電所FQ05饋線事故，目前仍有685戶停電，預估復電時間4月19日22時30分。另外，新竹市供電正常。