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奧客吃「雙份霸王餐」還刷負評！老闆被逼求饒　全場怒：支持提告

▲▼鹹酥雞,雞排,炭烤雞排,垃圾食物,甜不辣,油炸食物,米血。（圖／記者姚南宏攝）

▲奧客嗆店家吃到「雙份霸王餐」還留大量負評，網友支持提告。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹一間鹽酥雞店老闆接到一份640元外送訂單，不料客人拿到食物後卻嫌棄東西太少，還用多個帳號狂洗店家一星負評，他為了維持商譽跟評價，委曲求全決定退錢處理，客人原本同意刪除負評，結果拿到錢後卻反悔，裝死不認。有網友聽聞老闆的遭遇後，憤而把事件PO上網路，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書「新竹爆料公社」表示，事件發生在16日晚間11時許，老闆接到客人打電話點了640元炸物，他炸好後親自送到客人住宿的飯店中，一手交錢一手交貨，結果剛回到店內就接到對方來電，痛斥「640元，怎麼鹽酥雞、魷魚、雞蛋豆腐這麼少」。

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網友指出，老闆接到客人電話後，馬上補炸一份送過去，結果客人還是留下一星負評，甚至一天內用多個帳號狂洗店家。老闆看到評價後，趕緊打電話跟客人解釋，由於原物料上漲嚴重，加上他不願意漲價，所以食物的量才減少一點。

老闆無奈說，減少的量後來都補送給客人了，結果客人還是來留一星評價，坦言自己經營了二、三十年，還第一次看見有人留這麼多個一星評價。

▲▼奧客爽吃雙份霸王餐不依約刪負評 網友熱議支持提告。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲店家一天內湧入大量一星負評。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

鹽酥雞店老闆為維持商譽跟評價，委曲求全決定直接退錢處理，「如果你覺得太貴嫌東西少，好，那我錢退你，等等我兒子會送全部款項640元到飯店還你們，再麻煩你們刪除一星評價」。

客人起初同意，收到錢後會把負評刪除，不料拿到錢後卻反悔不刪。原PO生氣說，「餐你們吃了，老闆退錢給你們，你們也收了，你們還不刪評價，怎麼可以這麼不守信用

原PO也說，自己是這一間鹽酥雞店的常客，近日去買蝦片時，剛好聽到老闆在跟該客人講電話，老闆情緒十分激動，詢問了解是什麼情況後，才決定幫忙老闆發聲。

許多網友看了文章後，紛紛留言支持店家，「住得起飯店，吃不起鹽酥雞，真是超越了我的想像」、「去買過的人，應該都知道老闆人很好，東西也便宜又好吃」、「老闆看開一點，奧客通常現世報來的很快」、「他們家的東西，用料實在又好吃」、「支持提告哦，契約已成立，對方不履約」、「爛奧客，告死他們」。

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