痘痘冒不停超困擾！醫揭3原因：要避免攝取過多「這些食物」

▲痘痘冒不停？醫師揭3原因。（圖／達志示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著口罩解禁，不少人開始擔心膚況不好，臉上的痘痘消了又長讓人超煩躁。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文即指出，痘痘冒不停的原因包括：荷爾蒙失調、皮膚菌群的失衡以及免疫系統處於警戒狀態；而在飲食上應避免攝取過多精緻澱粉及乳製品，因為大量攝取後會使雄激素水平升高，促使油脂分泌和誘發發炎。

歐瀚文醫師在臉書粉專「 歐瀚文醫師 功能醫學 」發文表示，「青春痘」（痤瘡）是種皮膚菌群、荷爾蒙以及免疫反應之間失去平衡衍生的產物。由於皮膚上的毛囊基本上被死細胞和皮脂阻塞，對於細菌來說，是養份豐富和肥沃的好地方。

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而痘痘形成的的原因為：

●荷爾蒙失調：增加的男性荷爾蒙，或稱作「雄激素佔優勢」（在青春期、月經來之前或是停經期間常見），觸發皮脂肪的過多產生，並刺激皮膚細胞的異常快速脱落，隨後阻塞了毛孔，還導致皮脂腺的擴大。

●皮膚菌群的失衡：使得致病細菌在毛囊中繁殖。

●免疫系統處於警戒狀態：導致發炎、腫脹和膿液積聚。

他也指出，荷爾蒙痘是因為雄激素的原因，過去被視為「男性」荷爾蒙，但在青春期時，較高的男性荷爾蒙濃度刺激下，使得皮膚變得敏感。此外，女性荷爾蒙，雌激素和黃體酮對皮膚的影響也起到作用，由於具有抗雄激素作用，這也解釋了為何當女性荷爾蒙濃度升高時，皮膚和頭髮會呈現光澤與美麗。

此外，飲食也對於痘痘的產生扮演著重要角色，精緻澱粉類和乳製品大量攝取後，會增加胰島素和生長因子-1（IGF-1）的濃度，使雄激素水平升高，進而促使更多的油脂分泌和誘發發炎。減少高升糖指數碳水化合物、乳蛋白和飽和脂肪酸，並增加魚類、綠茶、白藜蘆醇和富含維生素D的食物的攝入，可能有助於緩解痘痘生成。

歐瀚文也提醒民眾，若想完美抗痘，應了解體內「荷爾蒙是否紊亂、 皮膚菌群是否平衡、免疫系統是否健全、飲食是否有過多的精緻澱粉及乳製品」。

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