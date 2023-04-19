巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝　他傻：小三國語好難

▲小三課本中「巷弄」的讀音，讓家長傻眼。（圖／翻攝自《小一聯盟》）



記者謝欣辰／綜合報導

現在很多字的讀音都跟以前不一樣，讓很多家長都覺得困擾。有位網友就在FB社團《小一聯盟》發文表示，小三國語課本內，巷弄的弄竟然不是常唸的「ㄋㄨㄥˋ」而是「ㄌㄨㄥˋ」。

只見原PO發出的照片，課本中分別有「我們住巷弄」以及「把環境弄得十分乾淨」這兩個句子，而兩個「弄」有著不一樣的讀音，課本也特別用紅字標出提醒學生，巷弄的讀法為「ㄒㄧㄤˋㄌㄨㄥˋ」，把環境「弄得」乾淨的讀法則是「ㄋㄨㄥˋㄉㄜ˙」，讓原PO傻眼，自己唸了大半輩子，原來都唸錯了，也直呼「小三國語好難啊，我去考試一定不及格」。

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▲教育部國語辭典中，巷弄的「弄」的確是讀作「ㄌㄨㄥˋ」。（圖／翻攝自教育部國語辭典）



實際查教育部網站的國語辭典，巷弄的「弄」果真是讀作「ㄌㄨㄥˋ」而不是常見口語說的「ㄋㄨㄥˋ」，貼文一出，引起網友熱烈討論，「國語要重修了」，「太扯！我一直以為是ㄋㄨㄥˋ耶」，「就是一直改來改去，害現在ㄌ跟ㄋ很難分」，「我一直以為的台灣國語，竟然是正確的」，也釣出其他家長無奈表示，「其實現在注音改了很多，所以每次小孩問我，我都會疑問的再上網查一下」，「我突然對自己都不自信了」。