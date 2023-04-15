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按摩妹情人節喜收金飾！菜販泡溫泉爽啪　妻求她離開被嗆：做不到

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）

▲人夫在市場工作認識小三，妻子發現後要小三離開、卻被嗆「做不到」，妻子發怒提告。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名人夫在大年初一凌晨外出唱歌遲遲不歸、也聯絡不到人，引起妻子懷疑，等丈夫回來後怒查手機，發現有與胡姓小三互訴「我愛你」的對話，妻子為保護家庭要求小三離開丈夫，竟被回嗆「做不到」，且在市場賣菜的丈夫還大手筆在情人節買金飾送小三，人妻憤而告上法院向小三求償。法院審後認為小三破壞婚姻明確，判人妻獲賠10萬元。

人妻主張，她與丈夫在菜市場賣菜辛勤打拼20年，原本感情良好，怎料，2022年2月1日大年初一凌晨，丈夫說與朋友外出唱歌，卻怎樣都找不到人，她心生疑慮，等丈夫回到家要求看他手機，就在LINE中看見與胡姓小三互訴愛意，丈夫才坦承已與對方交往1年。

為了保全家庭，人妻先聯絡小三要求她離開丈夫，但對方卻推諉應付，她為了斬草除根，約對方出來商談，沒想到更挖掘出小三在戀情曝光後，不但沒斷連，還在情人節收下丈夫送的金飾禮物，甚至外出旅遊發生多次關係，人妻忍無可忍，提告小三求償77萬撫慰金。

小三表示，她在市場當清潔工認識人夫時，就知道對方有配偶，但人夫一直積極地來幫她收垃圾分擔工作；她下班在泰式按摩店兼職，人夫也買東西到店裡給她、介紹客人來按摩，她才心軟在去泡溫泉時與人夫發生關係。

法官檢視對話，人妻與小三對質時，小三曾坦言「我也不想介入妳們婚姻，很多人拿錢給我我也不要，偏偏跟他（人夫）就是這樣子，我也很喜歡他，但我野心不要那麼大」，人妻要求對方不要再連絡，對方則回應「做不到」，顯見與人夫有逾越正常交往的分際。

法官審後認為，人夫情人節送小三金飾、頻繁見面又發生至少2次性行為，造成人妻精神上的痛苦，考量小三經濟狀況後，賠償金為10萬元適當，還可上訴。

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