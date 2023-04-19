薛瑞元「死人骨頭」綠委也認不妥！藍委怒：以後稱衛福部「阿薩布魯」

▲衛福部長薛瑞元出席立法院社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長薛瑞元日前在嘉義高中校慶致詞講「立法院啥米死人骨頭攏有」引發爭議，雖然薛瑞元後續解釋只是解釋立法院什麼樣的問題都會有，對事沒有對人，不是罵人的意思。綠委今（19）日於立法院社福衛環委員會表態，即便對事情，這樣形容立法院、國會還是不妥。藍委則怒指薛瑞元失言硬拗，這樣以後也要稱衛福部「阿薩布魯」。

薛瑞元「死人骨頭說」引發國民黨立院黨團不滿，認為言論充滿歧視、藐視國會，要求道歉，但薛瑞元昨日回應時又說「天龍國的人聽不懂台語就過度引申」更添爭議。薛瑞元今（19）日出席立法院社福衛環委員會重申「死人骨頭」這句話本身沒有罵人的意思。

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國民黨立委林為洲表示，薛瑞元解釋說是指立法院問題什麼死人骨頭都有，要有邏輯才能回答，但這樣的講法不是很精確，再者用死人骨頭指涉講五花八門議題也是偏負面。「你是部長，你今天講得話都會變全國焦點，是公眾人物要負擔的責任」。

但薛瑞元不認同，回應「有沒有精確要看對象」，並指稱當天在場的嘉義鄉親聽得懂。林為洲怒指薛又在硬拗，衛福部本身也有很多弊端，像是戒菸中心私吞菸捐被起訴，健保署洩漏個資被查辦「以後我都這樣稱衛福部『阿薩布魯』都有，衛福部什麼『牛鬼蛇神』都有」，薛瑞元又回嗆「你這句話是對人喔！」。

▲薛瑞元「死人骨頭」說惹議，林為洲質詢怒嗆以後稱衛福部「阿薩布魯」。（圖／翻攝立院直播）

林為洲反問，難道立法院大部分委員講的議題都是講死人骨頭？有五花八門這種比較好的形容不講，偏偏要講死人骨頭。薛瑞元堅稱自己在嘉義和鄉親說話，為何一定要講五花八門，反要林為洲可以問問當天在場的新北市長侯友宜感受。

林為洲則說，薛瑞元失言就失言，以偏蓋全、用語不當使人誤解，道個歉事件就過了，反而教育全國民眾、對學生演講，用死人骨頭形容立法院問題多樣性，根本是成語新解，如果這樣沒有負面意義，以後衛福部長答詢言不及義他也會這樣說。

民進黨立委洪申翰則表示，就算接受薛瑞元的說法「死人骨頭對事不對人」，但是今天在立法院裡面，很多事都是來自於人民的陳情、期待、主張，很多議案也是來自於社會期待，他也不會用死人骨頭作為回答。洪申翰說，他認為薛瑞元很專業，但即便對事情，立法院國會的事情，還是不妥。